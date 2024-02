Millonarios recibió a América de Cali en partido por la quinta fecha de la Liga Colombiana I-2024, compromiso que se llevó a cabo en el estadio El Campín de Bogotá, que tuvo el acompañamiento de más de 30 mil hinchas, los cuales apreciaron la victoria de su equipo por 1-0, en lo que fue un difícil encuentro. Un polémico gol de Leonardo Castro fue más que suficiente para decretar la victoria.

Las miradas se colocan en las decisiones arbitrales y en el veredicto del VAR, que resulta muy polémico y deja todo a un mar de conclusiones. Hay quienes dicen que sí fue gol legítimo de Leo Castro, otros comentan que la anotación debió ser anulada y que el jugador estaba adelantado.

El gol del Leo Castro se dio al minuto 58 en una acción de un centro desde la zona izquierda, en donde la pelota sobrepasó a Daniel Bocanegra. El delantero azul quedó solo y con un fuerte remate de cabeza mandó la esférica a fondo de la red para poner a ganar a los dirigidos por Alberto Gamero, acción que en la imagen parece fuera de lugar.

Hubo más polémica. Al minuto 45, en un centro en área de Millonarios, el balón recorrió el borde de la línea final, pero el juez de línea no levantó la bandera inicialmente y la acción continuó y terminó en gol de América de Cali. Segundos después, el árbitro alzó el banderín y anuló el tanto, asegurando que la esférica había salido de la cancha.

“Hoy ganamos. Se puede decir que se terminó sufriendo, entre comillas, pero defendiendo bien. No me acuerdo una clara de ellos en el segundo tiempo. Nos defendimos bien. Nos ubicamos mejor en la tabla y esto sirve para subir la autoestima y que Millonarios siga compitiendo como lo tiene que hacer”, dijo Alberto Gamero en rueda de prensa.

En cuanto al arbitraje, sus palabras dejaron ver su molestia, tanto en la anotación anulada de América como en el tanto válido de Millonarios. No hay duda que el VAR sí fue un eje de crítica por parte de los dos clubes, en jugadas puntuales que terminaron en gol.

“A veces la molestia era más que todo por las decisiones arbitrales, normal. Veía que estábamos insistiendo. Había que tener paciencia porque cuando esos equipos, con esos extremos veloces y nosotros la mayor parte del partido parados en la mitad de la cancha, sabíamos que eso iba a ser peligroso. Fuimos osados, atrevidos e insistimos. No era gritería, era ubicar a mis jugadores para no quedar mal parados. Hoy había que ganar, necesitábamos los 3 puntos, pero no podíamos desordenarnos para ir a buscar el partido contra un gran equipo”, agregó Gamero.