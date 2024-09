Jader Valencia vuelve a Millonarios con golazo ante Patriotas en Villavicencio

Por otra parte, Falcao García marcó el gol 346 en su carrera deportiva (2-0) y queda en lo más alto del ranking de goleadores históricos de Colombia. ‘El Tigre’ se hizo sentir en siete países distintos, 10 clubes, incluidos las 36 anotaciones de la Selección Colombia, para ser el goleador histórico del equipo. No hay duda de la magnífica historia que ha creado ‘El Tigre’ en el fútbol colombiano. Millonarios celebra un 3-0 definitivo en una espectacular noche en Villavicencio.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.