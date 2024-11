Las interpretaciones al reglamento de Dimayor con lo que Patriotas se aferra para quedarse en la A

En definitiva, el redondeo no se puede dejar atrás, si se tiene en cuenta el proceso aritmético para definir las posiciones y hacer cumplir la norma anteriormente mencionada. Es decir, el problema no es el ejercicio, es si la Dimayor avala esta aplicación matemática o deja todo empatado en las dos cifras decimales. Parece haber un vacío. Es ahí donde surgen las variantes numéricas.

Las miradas se colocan en el tercer número después del decimal, donde no existiría el “redondeo”, que se basa en descartar cifras decimales, según explica el diario El Tiempo. Según el artículo 20 del reglamento: “El puntaje a usar en los promedios de descenso del año 2024, será con 2 dígitos después del punto, ejemplo: (1.14)”.

Según el presidente de Patriotas, César Guzmán, las cuentas en el promedio, si se dan los resultados, le darían para superar a Jaguares y quedar empatados con Envigado por un pequeño margen (1.00). Esta igualdad en el promedio lleva a una serie de interpretaciones del reglamento, pues algunos aplican el famoso “redondeo”, otros no.

La razón por la que Patriotas aún no está descendido es la siguiente: De ganar en Pasto, de perder Envigado ante Independiente Medellín y de empatar o perder Jaguares contra Santa Fe en la ciudad de Bogotá, el club boyacense salvaría la categoría por reglamento de la Dimayor, pues en un empate de promedios, la reclasificación del año desempata, dejándole la oportunidad a Patriotas (38), sobre Envigado (29) según especifica Álvaro Hincapié en la red social X.

El estadígrafo Álvaro Hincapié alertó la situación y descubrió la fórmula mágica que puso en la madrugada del lunes a Patriotas a cambiar el itinerario, pues el técnico Dayron Pérez ya tenía listos los juveniles para la última fecha contra Deportivo Pasto en la capital de Nariño. El juego entre pastusos y boyacenses se jugará en el Departamental Libertad, donde la altura no le afecta al ‘Lancero’.

