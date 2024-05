Emanuel Olivera no se guardó nada y sabe que el equipo azul está en una mala situación.

Emanuel Olivera del Junior de Barranquilla envió un claro mensaje al equipo dirigido por Alberto Gamero, afirmando que Millonarios ya no tiene chances de nada. Esta declaración refleja la realidad del equipo azul, que deberá enfocarse en construir un mejor segundo semestre y aprender de las lecciones del 2024.

Millonarios se despide de la temporada 2024 sin pena ni gloria. Tras quedar eliminados de todos los torneos que disputaban, el equipo azul solo tiene la oportunidad de ofrecer un último partido digno a su hinchada en la sexta fecha de los cuadrangulares semifinales del grupo A.

El último encuentro, que se disputará el 2 de junio contra Junior de Barranquilla, tendrá un carácter más de homenaje que de competencia. El empate contra Deportivo Pereira en la quinta fecha y la derrota ante Atlético Bucaramanga en la tercera, sellaron el destino de Millonarios en el torneo local. La única victoria del equipo llegó en la segunda fecha, también ante Deportivo Pereira.

El mensaje de Emanuel Olivera a Millonarios

“Sabemos que ellos no están con chances, pero de este lado sabemos que ellos van a hacer todo lo posible para que nosotros no clasifiquemos. Eso creo que es así. Pero nosotros estamos más enfocados en lo nuestro, sabemos que va a ser un partido muy difícil, ellos necesitan ganar, no quieren que nosotros salgamos victoriosos en su estadio. Entonces, nada, hacer nuestro juego y dar lo mejor para darle una alegría a la gente.”

Sobre el árbitro que oficializara el partido, Wilmar Roldán, el jugador del Junior dijo algunas palabras sobre él: “No soy mucho de hablar de los árbitros, creo que Roldán está a la altura, creo que lo va a hacer muy bien para los dos lados, y esperemos que todo esté de la mejor manera.”

El partido contra Junior será una oportunidad para que Millonarios se despida de su público con la frente en alto. A pesar de no haber logrado los objetivos trazados, el equipo azul podrá mostrar su agradecimiento a sus hinchas por el apoyo incondicional durante la temporada.

Junior en la 6ta fecha de cuadrangulares

Mientras tanto, Junior de Barranquilla llega al partido con la ilusión de seguir soñando con la final. Con ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y una derrota, los tiburones necesitan sumar de a tres para mantenerse en la pelea. Sin embargo, tendrán que superar a un Deportivo Pereira que también se encuentra en ocho puntos.