Este martes 1 de octubre se jugó el partido de ida entre Millonarios y Atlético Bucaramanga por los octavos de final de la Copa Colombia. El partido acabó con un amargo empate sin goles y Alberto Gamero salió a hablar sobre las críticas de los hinchas, haciendo su autocrítica.

Publicidad

Publicidad

Inició la Copa Colombia para Millonarios y recibieron este martes a los vigentes campeones del FPC, Atlético Bucaramanga en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Se esperaba que el ‘Embajador’ diera un golpe de autoridad como local, pero el partido acabó con un amargo empate.

Este empate ha potenciado las críticas que han caído sobre el equipo en los últimos meses. El entrenador, Alberto Gamero compareció ante la prensa luego del partido y no se escondió ante los señalamientos de los hinchas, haciendo autocrítica por los resultados de este semestre.

Gamero hizo su lectura del partido como local. “Nos faltó un poco más de claridad, de manejo de balón, más duelos. A veces cuando se tienen esas líneas férreas hay que ganar duelos y nos faltó eso. En el primer tiempo, ¿qué nos falló? A pesar de tener superioridad numérica por dentro, no teníamos el balón y pecamos, cuando el equipo no tiene el balón es imposible atacar. Cuando entró Mackalister tuvimos un poco más de claridad. Opciones claras no tuvimos y ellos tampoco. Fue un partido para Millonarios enredado, no hubo claridad, espacios; igual esto queda abierto todavía“.

Publicidad

Publicidad

Alberto Gamero (VizzorImage / Luis Ramirez / Staff)

Esto dijo Gamero sobre las críticas de los hinchas

El entrenador fue sumamente respetuoso con el sentir de los hinchas por el resultado. “Yo acepto todas las críticas, acepto que mucha gente esté inconforme con el rendimiento del equipo. Estamos intentando jugar mejor, hay equipos que se preparan para jugar contra Millonarios, no jugamos solos“.

“Yo nunca voy a estar en contra de lo que la hinchada haga, ellos tienen todo el deber, nosotros tenemos que ganarnos eso con el resultado. Esto es de nosotros de darle la confianza a ellos, y cómo se gana eso, con trabajo, ganando. Estamos peleando esta Liga, este torneo (Copa BetPlay), es normal, esto pasa en todas partes, pero tenemos que tener la cabeza tranquila y procuraremos darles triunfos” añadió el DT.

Publicidad