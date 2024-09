La coincidencia de Radamel Falcao en Millonarios que lo coloca a la altura de Mbappé

Este gol de Falcao hizo reaccionar, no solo a los hinchas, sino a los especialistas, como Carlos Antonio Vélez, quien de inmediato puso a ‘El Tigre’ a la altura de Kylian Mbappé, pues ambos jugadores marcaron en el mismo día su primer gol en Liga local con sus históricos equipos, Millonarios y Real Madrid.

Radamel Falcao no fue titular en el partido disputado en Villavicencio, pero ingresó en la segunda parte con el único objetivo de romper la seguidilla de juegos sin marcar. Al minuto 55, el goleador solamente tuvo que darse media vuelta y aprovechar el desorden defensivo del rival, rematar y a celebrar. En medio de los festejos, sacó la camiseta en honor a Javier Acosta.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.