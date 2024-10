La UEFA destaca a Jhon Durán por encima de Mbappé y lo coloca a la altura de Vinicius

Jhon Durán sigue demostrando su excelente nivel deportivo en Europa. Se cotiza entre las potencias y dos de sus goles han sido fundamentales en las tres victorias del Aston Villa en esta primera fase de la Champions League. ‘Los Villanos’ ocupan el liderato en la tabla general con nueve puntos de 9 posibles. Ante el Bolonia, por la tercera fecha, otra vez se lució y se ganó los aplausos del fútbol mundial.

Es que es un devorador de área. Al minuto 64, le ganó el duelo a su compatriota Jhon Lucumí y con gran despliegue técnico, alcanzó a meter el pie, cruzar la pelota y decretar el 2-0 para Aston Villa. Una anotación que ratifica su hambre de gloria y que está listo para cumplir como titular y hacer temblar a Ollie Watkins en la competencia en el frente de ataque.

La UEFA, entidad que regula el fútbol de Europa, destacó a Jhon Durán y lo colocó en un tridente de lujo junto a los brasileños Vinicius y Raphinha. Pareciera que la pataleta que hizo luego del gol ante el Bolonia no hizo efecto negativo en la organización europea y vale más sus grandes condiciones en la cancha.

Jhon Durán aparece en el ‘Team of the Week’ de la tercera fecha de la Champions League en el tridente con las figuras del FC Barcelona y Real Madrid. La joya colombiana supera a grandes estrellas como Kylian Mbappé o Erling Haaland, quien marcó doblete vs. Sparta Praga e incluso Darwin Nuñez, el héroe del Liverpool en Alemania.

Jhon Durán, en el equipo de la semana de la UEFA

Un gol le fue suficiente para superar a una pieza clave del ataque de Real Madrid o la gran figura del Manchester City, que es habitual que se reporte con goles fecha tras fecha. Raphinha, por su parte, cada vez más se destaca en el FC Barcelona y Vinicius se convierte en el alma goleadora del equipo de Carlo Ancelotti.

Equipo de la semana – Oficial – UEFA Champions League

El japonés Takumi Minamino del Mónaco, el italiano Nicolo Barella del Inter de Milán y Tijjani Reijnders del AC Milan, hacen la primera línea en el mediocampo. En defensa, la UEFA consideró a John Stones del Manchester City, Isak Hien del Atalanta, Miguel Gutiérrez del Girona y Stefan Ristovski del Dinamo Zagreb. El portero fue Mattia Perin de la Juventus.

