Luis Díaz es la nueva gran estrella que tiene la Selección Colombia y su historia es bien conocida por los fanáticos. Desde pequeño destacó por su velocidad y habilidad, hasta que fue visto y recomendado por Carlos ‘el Pibe’ Valderrama. Brilló en la Copa Américana de Pueblos Indígenas, fue recibido por Barranquilla F.C y luego fue llevado al Junior. Sin embargo, antes de todo eso, el guajiro tuvo un capítulo con Millonarios muy poco conocido en el FPC.

Hace muchos años, la estrella del Liverpool tuvo la oportunidad de comenzar su carrera en el fútbol profesional con Millonarios. El encargado de revelar esta inédita historia fue John Jairo ‘Pocillo’ Díaz para el portal ‘Pulzo’. El exfutbolista fue el primer mentor de Luis Díaz y su plan era que el guajiro se probara con las inferiores del elenco Embajador.

¿Por qué no se concretó la opción de Luis Díaz en Millonarios?

El ‘Pocillo’ Díaz reveló que tuvo a Luis Fernando Díaz bajo formación durante 2 años. En ese tiempo, su plan era presentarlo a Millonarios para que se probara y demostrara su talento. Sin embargo, este plan no se pudo concretar porque en esa época, la familia del guajiro no tenía los medios para solventar la estadía del extremo en Bogotá. Don ‘Mané’ Díaz no tenía los recursos necesarios para garantizar que su hijo pudiera vivir en la capital colombiana mientras perseguía su sueño como profesional.

A todo esto, Jhon Jairo reveló que Millonarios tampoco facilitó el dinero para permitir que Luis Díaz se quedara y se probara con el equipo. Para esa época, el Director Técnico de Millonarios era Ricardo Lunari. El guajiro estuvo muy cerca de ese entorno, pero el dinero fue el mayor obstáculo y el plan del ‘Pocillo’ con el joven jugador no se pudo concretar.

El mensaje de Lucho… ¿Para que Liverpool le renueve su contrato?

Más allá de los rumores sobre el mercado o lo que haya pasado antes, Luis Díaz tiene claro que su presente es Liverpool. Se ha hablado mucho sobre el interés de equipos como el FC Barcelona o el PSG, clubes que buscarían negociar su contratación. Sin embargo, no es una operación sencilla. Su cláusula de salida es muy alta y coquetear con el colombiano no es fácil. A todo eso hay que sumarle que él está feliz en Anfield. Así lo dejó claro en una entrevista para su equipo.

“Cada vez aprendes más a ser profesional, a ser mejor persona, a ser un buen compañero y un buen tipo. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí. Se vienen grandes años para el club, de eso no tengo ninguna duda”.