Millonarios ganó un partido atípico en la Copa Sudamericana al vencer a Peñarol 3-1 en el estadio El Campín. Lo curioso pasó por las fuertes lluvias que cayeron finalizado el primer tiempo cuando el compromiso iba 3-0 a favor del cuadro ‘embajador’.

La segunda parte inició, pero sobre el minuto 57 se tuvo que suspender, pues el balón ya no rodaba y tenían que cuidar la integridad de los jugadores. La incertidumbre empezó a ser la protagonista, pues los aficionados no sabían si se iba a jugar o no, algunos hinchas, por tema de transporte, tuvieron que salir rumbo a sus destinos.

Lo cierto es que las redes sociales no perdonaron y como ya es costumbre, surgieron divertidos memes que retrataron lo vivido en el estadio El Campín en una noche-madrugada inolvidable para los seguidores del azul capitalino.

+MIRA AQUÍ LOS MEJORES MEMES