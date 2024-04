El mercado de fichajes del primer semestre de 2024 en Millonarios estuvo marcado por la escasez de contrataciones, pero una de ellas generó especial revuelo: la llegada de Danovis Banguero en lugar de Nicolás Giraldo.

Giraldo, quien hoy en día brilla en el Deportivo Pereira, era visto como una de las promesas para reforzar la defensa del equipo “embajador”. Sin embargo, su llegada a Millonarios nunca se pudo dar.

En contraste con los 12 partidos como titular que ha disputado Giraldo con el Deportivo Pereira, Banguero apenas ha podido sumar 90 minutos en Millonarios. Las lesiones lo han perseguido desde su llegada, impidiéndole demostrar su potencial.

La mala contratación

La situación ha generado críticas hacia la decisión de Millonarios de no tomar en cuenta a Giraldo para fichar a Banguero. Muchos aficionados se preguntan si el equipo no cometió un error al no contratar a un jugador que ahora está rindiendo a gran nivel, mientras que su ‘reemplazo’ se encuentra lesionado y sin oportunidades.

Si bien la recuperación de Banguero podría cambiar su panorama en Millonarios, la realidad actual es que su paso por el equipo ha sido decepcionante. Es probable que en el segundo semestre, si el jugador no logra recuperarse a tiempo o no cumple con las expectativas, se busque una rescisión de su contrato.

La historia de Danovis Banguero en Millonarios sirve como una triste lección sobre las promesas incumplidas y la importancia de tomar decisiones acertadas en el mercado de fichajes. Hasta ahora no hay decisión del club sobre el futuro de Banguero, pero habrá que esperar.

Solo el tiempo dirá si Banguero podrá revertir su situación y convertirse en el jugador que Millonarios esperaba, o si su paso por el equipo será recordado como una oportunidad perdida.

Giraldo como veterano

Nicolás Giraldo tiene 31 años, tres años menos que Banguero, debuto en la primera división con Boyacá Chicó en 2014 y pasado por varios clubes desde entonces que incluyen América De Cali, Once Caldas, Envigado y un par fuera de Colombia.

Danovis Banguero en Millos

Esta es la primera vez que Banguero juega con Millonarios en el FPC, antes de llegar al club embajador el jugador estuvo con Aguilas Doradas, Atlético Nacional y Deportes Tolima. El ultimo club de la lista fue donde se dio a conocer como centrocampista.

La decisión de tomar a Banguero por Giraldo obviamente paso primero por Alberto Gamero, a pesar de que la directiva y otros miembros del club también toman decisiones, es el técnico quien tiene la última palabra sobre a quien contratar.