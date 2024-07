El estadio abrirá sus puertas a las 3:00 p.m. y no se permitirá el ingreso de trapos, cinturones, bolsos con material, banderas con tubos, rollos y bengalas de humo. Desde las 11:00 a.m., las vías alternas al estadio de Valledupar estarán cerradas.

“La medida más importante que se tomó fue el cierre de fronteras, esto en relación con el certamen, que tiene una de las hinchadas más grandes del país, que es la de Millonarios. Se le informó a todos los enlaces de barras del país que no estará permitido el ingreso de vehículos de transporte de buses que lleguen con hinchas”, dijo el coronel de la Policía Metropolitana de Valledupar, Alex Durán Santos.

Los fanáticos de Millonarios siguen a la expectativa por Radamel Falcao García y su primer gol con la camiseta azul. En su gran mayoría, la hinchada anhela que ‘El Tigre’, definitivamente, anote en la ciudad de Valledupar y así celebrar por todo lo alto, además de igualar el récord histórico que ostenta Víctor Hugo Aristizábal como el goleador histórico del país de todos los tiempos a nivel local e internacional (346 vs. 345).

