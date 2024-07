Finalizado el partido Millonarios vs. Nacional, Radamel Falcao García habló del arbitraje de Nicolás Gallo en El Campín de Bogotá.

“Yo creo que debemos tratar de no pelear tanto con el juez, pero en muchas ocasiones hay cosas en el terreno de juego que el juez no alcanza a ver y la gente que está afuera lo tiene que ayudar. Toca dejar trabajar los árbitros y siento que hay tensión cuando le van a dirigir a Millonarios, pero hay que dejarlos trabajar tranquilos y respetar la labor que hacen”, aseguró Falcao García en zona mixta.

