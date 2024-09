Millonarios volvió a mostrar una cara muy floja en la Liga Colombiana II-2024, tras el empate a cero goles contra Jaguares de Córdoba, compromiso que dejó muy molestos a los hinchas, debido al pobre rendimiento que mostró el equipo a lo largo de los 90 minutos, con poca generación y ocasiones de gol, ante uno de los coleros del torneo.

Ante la lamentable presentación del ‘embajador’, nuevamente muchos aficionados la emprendieron contra el entrenador Alberto Gamero, técnico que recibió muchas críticas por su planteamiento y no poder encontrarle la vuelta al juego con las modificaciones, las cuales no lograron destrabar el juego y conseguir la victoria, en lo que era el regreso al Nemesio Camacho El Campín.

La llamativa respuesta de Alberto Gamero

Después del final del partido, el entrenador Alberto Gamero habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí llamó la atención una de sus respuestas, en donde aseguró que lo único que le faltó a Millonarios para ganar fue el gol, ya que para él el equipo tuvo una muy buena presentación e hizo todo para quedarse con la victoria.

“¿Por qué nos costó?, porque no hicimos gol, ese es el resumen general: porque creamos por fuera, por dentro y en las pelotas quietas, y no nos entró. Hicimos todo para ganar en el partido, no se logró, y también enfrentamos un rival que se defendió bien cuando quisimos atacarlos y nosotros arriesgamos mucho en nuestra parte defensiva. La sensación que nos queda es que los partidos se ganan con goles y nos faltó el gol”, dijo Gamero.

Millonarios ante Jaguares de Córdoba por la fecha 11 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Luis Ramírez.

Las palabras del entrenador de Millonarios no gustó mucho a los hinchas, los cuales cuestionaron la visión el Alberto sobre el partido, debido a la evidente falta de creatividad que tuvo el ‘azul’ contra Jaguares, por lo que nuevamente le critican la falta de autocrítica del técnico, que cada vez pierde más el respaldo de la afición.

El próximo partido de Millonarios

Ahora Millonarios recibirá a Envigado por la fecha 12 de la Liga Colombiana II-2024, duelo que se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín el próximo día sábado 28 de septiembre a las 8:30 PM, el cual contará con un lleno total por parte de su afición, duelo en el que el conjunto bogotano está obligado a sumar una victoria.

