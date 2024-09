Jaguares vs. Millonarios. / Photo: VizzorImage / Luis Ramirez / Staff.

En el segundo tiempo, Jaguares cerró mucho más los espacios, no le dio la oportunidad a la creatividad y cerró casi perfecto a Mackalister Silva, Daniel Ruiz y Jhon Córdoba. En los minutos finales, ya sin nada qué más mostrar, hubo desespero en Millonarios y bastante concentración en el visitante para aguantar el 0-0, que le sabe a gloria en Bogotá.

Pareciera que Jaguares cambió su cara con ‘Panzer’ Carvajal, escuela ‘Bolillo’ Gómez. El técnico propuso doble línea de cuatro más un volante cinco (4-1-4-1), con la firme intención de cerrar los espacios, alejar los relevos, casi un doble cinco para no dar transición a la posesión y desesperar al rival. Jaguares contó con la noticia de la lesión de Daniel Cataño, que le bajó la intensidad al ataque azul, que estuvo más cerca de anotar en la primera parte.

Millonarios se encontró con un inesperado rival en El Campín de Bogotá. Era algo que el equipo azul no esperaba y no pudo encontrar el camino de la victoria. Se ven las caras largas de algunos jugadores y hasta de Radamel Falcao García, quien observaba en los palcos con los directivos del club ‘Embajador’. 0-0 y el local deja muchas dudas y angustias en la hinchada.

