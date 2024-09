Millonarios sigue remando este semestre en el Fútbol Colombiano. Los resultados hasta ahora no se le han dado como esperan y el juego mostrado hasta ahora no convence a los hinchas. El amplio plantel que tiene el club para esta temporada ha sido más un problema que una solución para el entrenador Alberto Gamero.

Hay jugadores que no están a nivel y que tampoco se sienten cómodos con la situación, incluso han salido a dejar mensajes en redes sociales. Uno de los que ha guardado prudencia ante el momento complicado ha sido el goleador Leonardo Castro, quien ha sido varias veces suplente y que hasta ahora no ha podido marcar.

La respuesta de Falcao a una historia de Leonardo Castro

En ocho partidos jugados, el goleador de las temporadas anteriores no ha podido mostrar su mejor versión y no han podido engranar con Falcao García, sin embargo, en redes sociales han demostrado tener buena relación. Si bien, hay hinchas que dicen que no se sienten cómodos, ellos lo demuestran con las diferentes publicaciones.

Leonardo Castro subió una historia, a diferencia de sus compañeros, muy familiar. El delantero publicó una foto con su esposa y un mensaje de “esposa mía, te amo”. Dentro de las respuestas apareció la de Falcao García, quien le escribió “qué románticos”, poniendo fin a cualquier rumor entre estos dos jugadores.

Llamativos mensajes de los jugadores que no han sido convocados en Millonarios

En los últimos partidos no ha convocado a varios jugadores importantes que se encuentran en bajo nivel, lo que llevó a la reacción de muchos en redes sociales dejando mensajes que llamaron la atención de los hinchas y que generaron todo tipo de comentarios.

Algunos jugadores que se han quedado por fuera por diferentes razones entre el partido ante Patriotas y Villavicencio y Once Caldas en Manizales han sido, Daniel Ruiz, Juan Carlos Pereira, Delvin Alfonzo, Daniel Giraldo, Juan Ramírez, entre otros. Algunos se pronunciaron en sus diferentes cuentas.

Daniel Ruiz fue uno de los que reaccionó: “el tiempo y Dios ponen todo en su lugar”. En la misma publicación, Juan Carlos Pereira le respondió, “así es mi Dani”, abajó en los comentarios, el creativo reaccionó con un “eso es todo”. Pereira, en su Instagram puso hace tres días: “no hay atajos, todo se reduce al trabajo duro y persistencia”.

Por su parte, Santiago Giordana subió una historia en la que decía: “ante las adversidades de la vida, calma”, acompañada de dos fotos, una celebrando y otra de la presentación del plantel este semestre.