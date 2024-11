La situación de Daniel Cataño que vuelve a activar la preocupación en Millonarios

Millonarios inició cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana II-2024 de gran manera. Cuando Deportivo Pasto se veía como una seria amenaza, el técnico Alberto Gamero solucionó rápido y en la segunda parte despejó dudas y arrasó al rival. Con goles de Radamel Falcao García y Leonardo Castro, el ‘Embajador’ se impuso como local y ahora espera mantener la buena racha para alcanzar el cupo a la final.

Pensando en los próximos partidos, la hinchada tiene un nombre sobre la mesa, además de Radamel Falcao García. Daniel Cataño demuestra que marca la diferencia cuando está en la cancha. Cada vez que hay reporte de lesiones, los hinchas comienzan con el dolor de cabeza. Tras el partido ante Deportivo Pasto, el volante ofensivo vuelve a encender las alarmas.

Contra el Pasto, hubo sucesos que generaron algo de desconcierto en la hinchada de Millonarios. Daniel Cataño ingresó al minuto 46′ y bajo la sorpresa de muchos en El Campín, su salida se dio justo antes del final del partido. Alberto Gamero se refirió a esos minutos del futbolista en la fecha 1 del Grupo A.

“Con Cataño habíamos hablado de 20, 25 o 30 minutos. Para el segundo tiempo le pregunté cómo se sentía para estar, ellos son los que saben dónde les duele. Él me dijo que se sentía bien y que quería entrar, pero cuando vio que iba a salir Macka (Mackalister Silva), él mismo me hizo la señal. Me dijo que se sentía bien, pero que no abusáramos. Faltaban casi 10 minutos e inteligentemente me dijo que estaba bien, pero podía salir. Afortunadamente, salió sin molestias”, fue el reporte de Gamero en rueda de prensa.