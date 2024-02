Millonarios está atravesando un momento de inflexión en esta Liga BetPlay Dimayor 2024-I. El ‘Embajador’ se ha llevado una dura derrota este sábado en el Estadio La Independencia, en el encuentro por la octava fecha del campeonato ante Patriotas. El entrenador, Alberto Gamero ha salido a pedir disculpas a los hinchas.

Millonarios tuvo un buen inicio de 2024 con la Superliga de Colombia, pero el buen inicio de campaña se ha ido diluyendo con el pasar de los partidos en la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. El equipo bogotano ha dejado muchos puntos en el camino y se encuentra en la décima posición de la tabla.

El último tropiezo del ‘Embajador’ fue este sábado ante Patriotas. El plantel Azul parecía tener el encuentro bajo su control, pero la falta de efectividad en la fase ofensiva y un despiste al minuto 68’ los condenó a su tercera derrota en lo que va de campaña (segunda de forma consecutiva).

El entrenador, Alberto Gamero atendió a los medios de comunicación tras la derrota en condición de visitante. El DT se mostró sumamente decepcionado por el resultado final, especialmente luego de haber sido dominante en la mayor parte del encuentro de este sábado en Boyacá.

Gamero se disculpa con la afición

“La sensación es de tristeza. Aparte de la tristeza, es la conciencia de pedirle disculpas a nuestra afición que vino al estadio, vamos a seguir trabajando duro para darles satisfacciones. Fue un partido controlado que se manejó bien, yo creo que Patriotas no tuvo dos opciones de gol y en una pelota quieta donde nos descuidamos, nos hace gol. Nosotros intentamos, el fútbol es hacer un gol más que el oponente y Patriotas lo hizo” fueron las palabras del DT luego de la derrota fuera de casa.

El DT rescató algunas cosas positivas del partido. “Yo sostengo que perder no es para nada bueno, pero el equipo hizo muchas cosas buenas, vi a un equipo mucho más maduro, más fuerte y por momentos jugando bien. Hicimos unas variantes para ganar el partido que hace tiempo quería ver jugando al equipo con esa estructura. Nos hace falta la definición y nos cuesta con esos equipos. Hoy pueden decir que Patriotas se defendió bien, pero les creamos opciones”.

Falta de gol en Millonarios

El entrenador no se mostró muy preocupado por la falta de efectividad en la ofensiva. “La preocupación mía puede robarme la cabeza en que no la metemos, pero no lo tomo como una preocupación sino como algo en lo que debemos trabajar. Me preocupo cuando el equipo no llega, cuando nos llegan mucho y nosotros no, pero ahora lo que siento es tristeza porque el equipo llega y no la mete. Nosotros quisimos buscar el gol, no lo conseguimos y nos desviamos en el objetivo y ahora la preocupación es que perdimos. Tengo tristeza por eso. Nos descuidamos y perdimos el partido”.