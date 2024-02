Banderas, trapos, cánticos y bengalas hicieron acto de presencia en La Independencia. Era fundamental el acompañamiento de la hinchada que no falló a la cita. El escenario era excepcional, pero el club quedó muy mal parado tras la inesperada derrota.

Cabe recordar que La Independencia de Tunja no reúne gran condición de hinchas en un partido normal de Patriotas Boyacá. Por su parte, la visita de Millonarios sí rompe con la taquilla y siempre arma un panorama excepcional en la capital boyacense. Es el lugar ideal en donde el gigante azul muestra el poder de su gente lejos de El Campín.

Eso sí, nadie contaba con un Patriotas que pudo tener a un enchufado Juan David Valencia en el arco, quien respondió cuando Millonarios decidía atacar, además de la pésima definición de Larry Vásquez en una jugada muy clara. El local tuvo en Gianfranco Peña el gol para respirar tranquilo y así concretar el 1-0 a su favor. El canterano de Nacional anotó al minuto 68 tras un toque que no pudo detener el portero Diego Novoa. De esta manera, el club boyacense sale del primer lugar y se ilusiona con salir muy pronto de los últimos lugares.

Por otra parte, no deja de ser preocupante la situación de Millonarios, que no puede ganar y ve una nueva derrota, y eso que tuvo los esperados regresos de Daniel Cataño, Mackalister Silva, Larry Vásquez, Leonardo Castro y el re-debut de Emerson Rivaldo Rodríguez. Lo que era una noche mágica, terminó siendo desastre y las alarmas comienzan a activarse.

