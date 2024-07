Atlético Nacional consiguió una importante victoria ante Millonarios en el juego adelantado de la jornada 6 de la Liga Colombiana II-2024, compromiso que tuvo una alta intensidad y que se disputó con mucho ímpetu por parte de los futbolistas de los dos equipos, razón por la que se dieron algunas expulsiones.

Uno de los jugadores que tuvo aceptable presentación en el cuadro ‘verde’, fue el atacante Dairon Asprilla, atacante que es uno de los refuerzos del conjunto antioqueño y que género varias ocasiones de gol, pero el cual también protagonizó un momento controversial cuando habló en la rueda de prensa.

Las palabras de Dairon Asprilla hacia la hinchada de Millonarios

El futbolista del ‘verde’ fue consultado ante los medios de comunicación, sobre lo que fue su paso por Millonarios hace algunos años, a lo que el jugador fue muy contundente y cuestionó el trato que le dieron los aficionados en ese momento, por lo que aseguró que ahora está feliz jugando en el equipo del que es hincha.

“Estuve seis meses. Los directivos y los jugadores me trataron muy bien. La hinchada se basó más en ofender. Antes de futbolistas somos personas, eso hizo que no me sintiera cómodo”, expresó el jugador, que de a poco se ha convertido en una de las piezas importantes para el entrenador Pablo Repetto.

Jugadores de Atlético Nacional celebran ante Millonarios por la fecha 6 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Andrés Rot.

Y después agregó: “Llegar a Nacional, como lo he manifestado muchas veces, es el equipo de mis amores. Ahora estoy feliz y contento con una familia que se ha conformado en un grupo increíble que va a trabajar lo suficiente para alcanzar las metas que tenemos”, indicó Asprilla.

El pasado de Dairon Asprilla en Millonarios

El extremo estuvo en el cuadro ‘embajador’ entre los años 2016 y 2017, tiempo en el que disputó 17 partidos con la camiseta de Millos, en donde anotó 2 goles y metió 2 asistencias, teniendo un rendimiento que fue muy cuestionado por parte de los aficionados, razón por la que el futbolista terminó saliendo del conjunto capitalino.