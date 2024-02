Millonarios sufrió una dolorosa derrota en condición de local ante Águilas Doradas por la fecha 7 de la Liga Colombiana I-2024, compromiso que tuvo el debut en el estadio Nemesio Camacho El Campín del arquero Diego Novoa, el cual tuvo la tarea de reemplazar a Álvara Montero, el cual se encuentra sancionado por la expulsión en el partido con Atlético Nacional.

El arquero bogotano, quien es confeso hincha de Millos, ya había jugada unos minutos en el duelo con el ‘verdolaga’ en Medellín, después de que Montero vio la tarjeta roja, en el tiempo que estuvo en cancha respondió bien a las pocas acciones en las que tuvo que intervenir, por lo que la gran prueba sería su primera vez en el Campín.

Novoa se vio muy emocionado por debutar con la camiseta azul en su ciudad, así se pudo apreciar en los actos protocolarios, en el momento en el que sonó el himno de Bogotá, el golero no ocultó la felicidad por jugar en el equipo de sus amores, por lo que se le salieron las lágrimas, en lo que fue un suceso conmovedor.

El partido de Diego Novoa

El golero de Millonarios no fue muy exigido con Águilas Doradas, debido a que el cuadro antioqueño dedicó su juego en mantener su portería en cero, por lo que no generó muchas opciones de gol, por lo que Novoa no fue exigido en el primer tiempo y en las pocas ocasiones que apareció, fue para darle trámite al partido.

En el segundo tiempo, en la única oportunidad de gol que tuvo Águilas, lastimosamente para Diego, no pudo hacer nada, ya que quedó mano a mano con el jugador Jesús David Rivas, el cual metió un potente remate que no pudo parar y fue el único gol del partido, en donde Novoa no se vio comprometido.

Diego Novoa seguiría en la titular

Ahora Millonarios tendrá un poco más de una semana de descanso para lo que será su próximo partido, duelo en el que se medirá ante Patriotas de Boyacá en el estadio La Independencia de Tunja, en donde seguramente Diego Novoa será titular, debido a que Álvaro Montero tendría que cumplir una fecha más de sanción, noticia que se confirmará en los próximos días por parte de la Dimayor.

