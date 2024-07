“Siempre soñé desde niño jugar en El Campín. Desde niño mi papá me traía más a ver a Santa Fe la verdad. Mi sueño era jugar en El Campín. No había sido posible profesionalmente, solamente vine con la Selección Colombia. Ahora llegó la oportunidad de la vida de ponerme esta camiseta y de representar ese escudo. Trato de dar todo en los entrenamientos. Espero que las cosas salgan como queremos. Es lo que deseo realmente”, dijo Falcao García.

Falcao salió con toda su familia y la hinchada no paraba de alentar. Radamel dio unas palabras más donde dejó claro su amor por Millonarios y que la hinchada es la más grande de Colombia.

Los hinchas de Millonarios no olvidan sus palabras y el amor que le tiene a la camiseta. Desde un principio, Falcao García comentó que su sueño y deseo era jugar en el equipo azul. En este 2024, luego de varios esfuerzos de las directivas y del mismo jugador, se pudo concretar la firma más esperada de los últimos años en el club y se logró hacer realidad el gran objetivo.

