“Hablar, hablar no, pero sí un mensaje y expresarle primero el agradecimiento por cómo nos hicieron vibrar y después que tiene que estar muy tranquilo porque el equipo lo entrego todo y estuvimos muy cerca. Nada, simplemente eso un mensaje y ya… Después tampoco ser invasivo porque son momentos difíciles”, reveló Falcao sobre la charla con James.

Otra de las preguntas en la rueda de prensa fue sobre su comunicación con James Rodríguez y si habían intercambiado mensajes luego de la derrota ante Argentina. Confesó que hubo pocas palabras y no quería ser invasivo en un momento complicado de la Selección Colombia.

“Nos hicieron emocionar, creo que estamos más cerca. Esta vez llegamos a la final, pero estamos más cerca. Debemos continuar y seguir. Enfrentamos a la campeona del mundo que ya había ganado la Copa América y seguramente para ganar un título hay que hacer un partido perfecto en la final. Este partido se definió por un detalle. Pero ya tenemos la experiencia y para el futuro, Colombia tendrá que hacer un partido perfecto. No podemos perder la fe”, dijo Falcao García en rueda de prensa.

Radamel Falcao comentó que se debe hacer un partido perfecto para poder ser campeón. No hay que perder la fe y se debe continuar con el proceso de Néstor Lorenzo. Dejó claro que el equipo colombiano está cerca de levantar un título.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.