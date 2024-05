Era el partido del semestre, pero resultó siendo un desastre. Millonarios, así como en la Copa Libertadores, fracasó en la Liga Colombiana I-2024 y no pudo demostrar su ‘chapa’ de favorito. Su grandeza en el FPC siempre lo colocará en lo más alto. En esta ocasión, en la cancha, las cosas fueron muy diferentes.

Un 2-2 en el estadio Hernán Ramírez Villegas fue suficiente para confirmar la eliminación de Millonarios y el mal momento que vive el club que dirige el técnico Alberto Gamero. Este resultado lo deja sin ninguna posibilidad de ser finalista y lo lleva a meditar y pensar en la reestructuración para el segundo semestre. Por otra parte, Pereira, Bucaramanga y Junior de Barranquilla tienen la posibilidad de ser finalistas y todo se definirá en la última fecha del grupo.

El partido contra Pereira estuvo cargado de muchas críticas debido a una supuesta pérdida de tiempo por parte de los jugadores de Millonarios. Daniel Giraldo, por ejemplo, se tuvo que ir expulsado y las redes sociales cargaron muy duro contra Álvaro Montero, quien parece no disimuló el afán para que el tiempo avanzara cuando el club ‘Embajador’ iba ganando 2-1.

Varios comentarios hacían referencia de que si él era el arquero que convocaron en la Selección Colombia, otros hablan de “marrullería” y “payasada”, también comentar que acciones como esas alejan a los hinchas de los estadios. Algunos, expresaron que Montero y Mackalister Silva son una “vergüenza” para el FPC. Juzguen ustedes.

Críticas a Montero por quemar tiempo en partido Pereira vs. Millonarios

“Lo de Montero quemando tiempo, terrible…”, dijo el periodista José Orlando Ascencio.

“Lo de Millonarios es una vergüenza, que equipo marrullero y descarado para simular, perder tiempo. ¿Esa es su grandeza? Sean serios. Álvaro Montero, Mackalister Silva y Daniel Ruiz son una vergüenza para el FPC”, dice el usuario José Molinares.

Álvaro Montero, arquero de Millonarios. Vizzor.

“Por jugadores como Álvaro Montero en el partido de Millonarios vs. Pereira a muchos no nos gusta ir a los estadios. La marrullería y payasada de jugadores como esté sumado a la violencia de los desadaptados, hace que el fútbol colombiano no sea un espectáculo digno de ver”, dice @chevis2317 en la red social X.