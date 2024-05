Millonarios tiene un duro reto este martes 14 de mayo en la Copa Libertadores. Los dirigidos por Alberto Gamero están en la obligación de conseguir los tres puntos contra Palestino, pero deberán hacerlo con una plantilla incompleta. El ‘Embajador’ sufre muchas bajas para este partido, siendo una la de Santiago Giordana.

Este martes se juega un partido clave para la temporada de Millonarios. Llegando contra las cuerdas a la quinta fecha de la fase de grupos, el equipo bogotano se ve obligado a ganar sus dos partidos restantes y esperar que Bolívar le gane a Flamengo y a Palestino.

El partido ante el equipo chileno se jugará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín será clave. Sin embargo, deberán afrontar el encuentro de este 14 de mayo con una larga lista de bajas. La última lesión confirmada fue la de Santiago Giordana, que llegaba en duda para el encuentro.

Parte médico de Millonarios

Este lunes, el club confirmó la baja del argentino para el encuentro ante Palestino. “Millonarios FC informa que durante el compromiso ante Deportivo Pereira Santiago Giordana sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales derechos, por lo cual no fue convocado para el duelo de este martes contra Palestino válido por la CONMEBOL Copa Libertadores“.

“Se le realizará la resonancia correspondiente para definir el grado de la lesión. Asimismo, el jugador ya se encuentra en periodo de rehabilitación, por lo cual su incapacidad se determinará según su evolución” añadió el club sobre la condición del atacante.

¿Qué pasó con Santiago Giordana?

Santiago Giordana salió lesionado del partido entre Millonarios y Deportivo Pereira por los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. El jugador salió con molestias en el muslo, disparando las alarmas de los Azules pese a la victoria.

El delantero se mostró optimista de cara al partido frente a Palestino tras el partido ante Pereira. “Sentí que se me agarró el posterior. Pero bueno, no sentí un pinchazo, así que esperemos que no sea nada” dijo en zona mixta. Finalmente, se acabará perdiendo el partido de este martes.

Crisis en la delantera

Millonarios está obligado a sacar los puntos en el partido por la Copa Libertadores y jugará sin delanteros naturales. Vale recordar que, además de Giordana, el ‘Embajador’ tampoco contará con el goleador del equipo, Leonardo Castro.