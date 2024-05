Millonarios está viviendo un inicio de año sumamente complicado, en parte por la gran cantidad de lesiones. El ‘Embajador’ consiguió su primera victoria en los cuadrangulares semifinales de esta Liga BetPlay Dimayor 2024-I ante Deportivo Pereira, pero la tensión por las lesiones crece debido a la ausencia de Santiago Giordana y Daniel Ruiz. El entrenador, Alberto Gamero se pronunció sobre la nueva crisis de bajas en el club.

Los hinchas de Millonarios tuvieron un respiro este sábado 11 de mayo por la victoria en la segunda fecha de los cuadrangulares del Grupo B. Sin embargo, la situación con las lesiones mantienen la tensión en todo el entorno del club en un momento clave de la temporada.

Duro momento para Millonarios

La lista de bajas de los Azules es larga y se sumaron dos nombres importantes en las últimas horas. Daniel Ruiz fue una baja inesperada para el partido contra Pereira, cayéndose de la lista de convocados por una virosis. A esto se le suma la salida de Santiago Giordana durante el segundo tiempo con molestias físicas.

En el plantel ya se contaban como ausentes a Émerson Rodríguez y Stiven Vega, quienes no llegaron al encuentro por lesiones. En las últimas semanas, Daniel Cataño, Juan Carlos Pereira, Juan Pablo Vargas, Danovis Banguero, Mackalister Silva, Jorge Arias, Larry Vásquez, Ómar Bertel, Andrés Llinás y Samuel Asprilla tuvieron problemas físicos.

La explicación de Alberto Gamero

El entrenador de Millonarios, Alberto Gamero compareció ante la prensa luego del encuentro en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. El tema de las lesiones salió rápidamente a la conversación y el entrenador explicó el por qué de la crisis en la enfermería del ‘Embajador’.

Gamero aseguró que la situación de las lesiones en Millonarios se debe meramente a un tema de calendario. “Nosotros en esto de la ciencia no tenemos nada seguro, nada claro, pero hay un punto clave, este equipo ha jugado 99 partidos en un año y cuatro meses, eso puede ser un motivo de las lesiones“.

“Hemos aprendido a convivir con esto de las lesiones. Lo que estoy seguro es que no voy a sacar el paraguas. El que esté, sabe que tenemos una obligación de clasificar a la final, una obligación de pelear títulos, una obligación de ganar una copa internacional. Ese tema no va a terminar hoy. Pero hay una serie de muchachos que no les da miedo absolutamente nada y ese miedo lo han perdido por estos jugadores de experiencia como Mackálister Silva; por el apoyo que ellos le dan” agregó.