No son nada alentadoras las novedades que llegan desde la interna de Millonarios, con respecto a la recuperación de Radamel Falcao García. A principios del mes de septiembre, el goleador sufrió una lesión muscular durante el partido contra Once Caldas en Manizales. En ese momento, el cuerpo médico del club se pronunció y aseguraron que el jugador podría volver en un plazo de tres semanas. Ese plan que se trazaron con él no se cumplirá.

Publicidad

Publicidad

Fue el médico deportólogo de Millonarios, Edgar Muñoz, quien concedió una entrevista y habló del plan de recuperación de Radamel Falcao. Según explicó para el programa ‘El Vbar’, de Caracol Radio, reveló que el delantero se sometería a un trabajo específico de fisioterapia para rehabilitar su lesión. Esto con el fin de que pudiera volver a jugar en los primeros días del mes de octubre. Ese plazo no se cumplirá y el regreso del Tigre se demorará más.

Radamel Falcao no está listo para volver a competir con Millonarios

Varios médicos expertos en fisioterapia, dieron sus opiniones sobre la gravedad de la lesión muscular de Radamel Falcao. El club confirmó que el jugador había sufrido una “una lesión miotendinosa del gastrocnemio medial de su pierna derecha”. Según ese reporte, varios profesionales coincidieron que la rehabilitación exitosa en esos casos puede tardar hasta 5 semanas. Esos pronósticos fueron los que se hicieron realidad y no los que planteó el equipo médico de Millonarios.

Según informó el periodista, Diego Rueda, la recuperación de Radamel Falcao García tardará justamente ese tiempo: 5 semanas. Eso quiere decir que, si todo sale bien, el Tigre volvería a estar disponible en Millonarios para la tercera o cuarta semana del mes de octubre.

Publicidad

Publicidad

Estos son los próximos partidos que se pierde El Tigre con Millonarios

Esta novedad en el estado físico de Radamel Falcao seguramente no caerá para nada bien en la hinchada. El goleador tendrá dos semanas más de recuperación, por lo que su regreso se daría en las últimas dos o tres fechas de la Liga Betplay 2024-2. Eso quiere decir que, lo más probable, es que el delantero no pueda estar presente en el clásico ante Independiente Santa Fe, el domingo 13 de octubre.

Estos son los partidos que se perdería Radamel Falcao:

Millonarios vs. Atl. Bucaramanga (1 de octubre, Copa Colombia)

vs. Atl. Bucaramanga (1 de octubre, Copa Colombia) Deportivo Cali vs. Millonarios (4 de octubre)

(4 de octubre) Millonarios vs. Fortaleza (9 de octubre)

vs. Fortaleza (9 de octubre) Santa Fe vs. Millonarios (13 de octubre)

(13 de octubre) Millonarios vs. Pasto (20 de octubre)

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que Millonarios tiene un partido pendiente en su calendario de juegos en la Liga, ante América de Cali en el Pascual Guerrero. Ese partido sigue aplazado y se espera que en los próximos días, Dimayor entregue la reprogramación oficial de este duelo. También está pendiente de que se otorgue la agenda para el duelo de vuelta ante Bucaramanga, por los octavos de la Copa Colombia.