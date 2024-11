Esto dijo el DT de Liverpool sobre Luis Díaz después de enviarlo otra vez al banco de suplentes

¿A dónde se fue la confianza? Luis Díaz no pasa por el mejor momento bajo la era del entrenador Arne Slot, ya que pasó de ser titular indiscutido para empezar en el banco de suplentes los partidos importantes de Liverpool FC. Así le sucedió en la décima fecha de la Premier League 2024-25 y el DT neerlandés terminó hablando del jugador colombiano.

Todo parecía indicar que Slot había vuelto a confiar en ‘Lucho’ Díaz porque lo puso como titular en el empate contra Arsenal 2-2 y en la victoria vs. Brighton & Hove Albion por 3-2 en los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra. El jugador colombiano respondió de buena manera.

A pesar del pase gol frente a Arsenal y la anotación a Brighton, Díaz hizo parte de las palabras del DT de Liverpool que le dieron el voto de confianza a Cody Gakpo como extremo izquierdo titular. “Para mí es un titular habitual. No es titular en todos los partidos, pero sí de forma regular. Tiene una dura competencia con Luis Díaz”, señaló Arne Slot en conferencia de prensa.

Con este contexto sobre la mesa, Liverpool saltó a la cancha del estadio Anfield y ‘Lucho’ Díaz no hizo parte de la formación titular. El equipo tuvo un rendimiento tan bajo en el primer tiempo contra Brighton & Hove Albion que Slot admitió que “no aparecimos en absoluto, en cada parte del juego, tal vez excepto en las jugadas a balón parado. Pero por lo demás no estuvimos ahí, y si te enfrentas a un muy buen equipo como Brighton no basta con correr una, dos o tres veces, hay que seguir corriendo”.

Salah y Díaz en Liverpool vs. Brighton. (Foto: Imago)

Díaz entró al minuto 21 del segundo tiempo y el principal aporte a la victoria 2-1 en la décima fecha de la Premier League fue iniciar la jugada del segundo gol del partido con un toque de primera a Curtis Jones, quien terminó asistiendo a Mohamed Salah. El nombre del jugador colombiano dijo presente en la conferencia de prensa del director técnico de Liverpool.

Esto dijo Slot sobre Díaz después de enviarlo otra vez al banco de suplentes

Luego de volver a enviar a Díaz al banco de suplentes, el DT de Liverpool admitió la clase de jugador que es el colombiano cuando le preguntaron en conferencia de prensa por los cambios que hizo en el segundo tiempo. “En la primera parte casi todos (los jugadores) merecieron ser cambiados, pero en la segunda parte no. Pero si luego tienes a jugadores como ‘Lucho’ y Curtis Jones, los incorporas. Para mí, no es un gran riesgo si estás 1-0 abajo para traer jugadores que puedan marcar un gol, siempre y cuando como sabes, estos jugadores pueden jugar con la misma intensidad que los que empezaron. Y eso es lo que aportaron ‘Lucho’ y Curtis: intensidad sin balón y calidad con balón“, afirmó Arne Slot.

Los partidos que le faltan a Luis Díaz para volver a jugar con la Selección Colombia

Cada vez están más cerca los partidos de la selección colombiana contra Uruguay (viernes 15 noviembre a las 7:00 P.M. como visitante) y Ecuador (martes 19 del mismo mes a las 6:00 P.M. en Barranquilla) por las fechas 11 y 12 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Dicho esto, a Luis Díaz solo le quedan los dos siguientes partidos antes de volver a jugar con la Tricolor:

Liverpool vs. Bayern Leverkusen: martes 5 de noviembre a las 3:00 P.M. por la Champions League.

Liverpool vs. Aston Villa: sábado 9 de noviembre a las 3:00 P.M. por la Premier League.

