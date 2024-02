¿Cree que Omar Bertel es baja sensible en Millonarios?

Encuesta ¿Cree que Omar Bertel es baja sensible en Millonarios?

El parte médico no es el mejor e incluso el mismo Gamero confirmó que en este 2024 será complicado tenerlo de vuelta. Omar Bertel se perderá el resto del primer y el segundo semestre debido a esta lesión . Es algo que toma mucho tiempo en sanar y perjudica bastante la carrera de un jugador de fútbol.

Según el periodista Julián Capera, el lateral Omar Bertel ya está a la espera para ser operado luego de los exámenes que confirmaron rotura en el tendón de Aquiles. Mientras se avanza en el proceso médico, Millonarios estaría analizando qué jugadores usar en la zona de laterales. En principio, no se buscará jugador en el mercado y se miran opciones dentro de la misma nómina.

Omar Bertel es fundamental en el proceso de Alberto Gamero, era uno de los jugadores claves en la defensa de Millonarios. El lateral siempre ha estado en el once inicial y había hecho presencia en 5 titularidades en esta campaña. Mirando el recambio para la Copa Libertadores, sí resulta una baja sensible. Por eso, el equipo azul ya habría tomado una decisión al respecto y se miran los nombres para reemplazarlo.

Omar Bertel le dio una lamentable noticia a Millonarios. En días pasados, el lateral sufrió una durísima lesión, se va de baja toda la temporada y deja una vacante en su zona en la nómina del técnico Alberto Gamero. Durante el juego contra Águilas Doradas, el futbolista cordobés no pudo continuar y tuvo que dejar la cancha en medio de fuertes dolores. Además del resultado final (0-1), la baja de este jugador es una completa derrota para el ‘Embajador’.

