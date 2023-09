Millonarios derrotó 1-2 a Envigado en una remontada importante en el estadio Polideportivo Sur pensando en mantenerse en el grupo de los ocho. El conjunto ‘embajador’ sufrió en el primer tiempo, pero se llevó la victoria en la fecha 13 de la Liga Colombiana. Alberto Gamero habló en rueda de prensa y entregó su balance del compromiso. Además, surgió una información no tan buena sobre el estado físico de Omar Bertel.

Los dirigidos por Alberto Gamero ganaron un compromiso complicado, pero necesario para seguir con las aspiraciones. Tuvieron un primer tiempo complicado en el que se fueron abajo en el marcador, pero lograron recomponer en el segundo y se llevaron los tres puntos. Larry Vásquez y Beckham David Castro fueron los autores de las anotaciones.

¿Qué le pasó a Omar Bertel ante Envigado?

El lateral ‘embajador’ no ha contado con suerte en cuanto a temas de lesiones. Ya se había recuperado de una a principio de temporada y se ganó nuevamente la posibilidad de ser titular, pero ante Envigado al parecer tuvo otra lesión que no se ha confirmado por parte del club, pero que podría hacer que no juegue los próximos compromisos.

Según información de Los Millonarios.net “se debe esperar. Parece ser un esguince de hombro. Aparentemente no habría fractura. Mañana exámenes de diagnóstico para evaluar la situación”.

El reemplazo de Omar Bertel para el juego de Copa

Tras la posible ausencia del lateral, ya hay reemplazante en esa posición. Gamero casi todo el primer semestre sin Bertel y parte de esta temporada, por lo que no habría problema en utilizar a Jorge Arias por la banda, ya conoce cómo es el funcionamiento y lo ha hecho bien, incluso fue uno de los que más resaltó el semestre pasado. Si bien su aporte es más en defensa, también lo ha hecho en ataque con buenos centros y cambios de orientación.

¿Qué viene para Millonarios esta semana?

El conjunto ‘embajador’ tendrá un calendario apretado en el que afrontará la Liga Colombiana y los cuartos de final de la Copa. Tras el partido de este lunes en territorio antioqueño en el que enfrentó a Envigado, juego que se disputará en el estadio Polideportivo Sur el lunes a las 10:00 a.m. recibirá a Alianza Petrolera en El Campín para jugar el partido de ida y el fin de semana próximo se medirá ante Unión Magdalena en Bogotá. Cuatro días después jugará la vuelta ante los ‘aurinegros’.

Gamero y los cambios en el segundo tiempo

El entrenador cambió un par de nombres y la estructura en el terreno de juego, pobló más el medio campo y sacó a los laterales:“Bertel se lesionó y no pudo jugar, me animé porque íbamos perdiendo un partido que no merecíamos ir perdiendo, vi que el equipo estaba jugando bien y estaba llegando, insistí en darle un poquito más de volumen, le insistí a Guerra y Ruiz que me sirvieran de carrileros, no quería sacar a Cataño, a Ruiz, Pereira y Larry, la única manera de tenerlos era mantener esa estructura”, dijo el entrenador.