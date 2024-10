Luto en Millonarios: Falleció trabajador del club que le dedicó su vida al equipo

“Gran familia azul, soy Alirio Ramírez, utilero del equipo profesional. Hoy Millonarios FC celebra sus 74 años de gran historia. Un saludo muy especial a sus directivos, jugadores, cuerpo técnico, empleados y a su gran hinchada, la más grande del país. Celebremos en casa, con mesura. No estamos juntos, pero sí unidos. Feliz cumpleaños, Embajador”, fueron las palabras de don Alirio el 18 de junio de 2020, cuando el torneo estaba suspendido y el país vivía una cuarentena por temas de salud.

Hay luto en Millonarios. El puente festivo del Día de la Raza no finaliza de buena manera para la hinchada del equipo azul, pues se confirmó el fallecimiento de un reconocido trabajador del club por varios años, que además era un ferviente hincha ‘Embajador’. A través de las redes sociales, se confirmó la noticia que tiene a muchos fanáticos con tristeza.

