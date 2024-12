La advertencia de Alfredo Morelos a David González si Nacional es campeón en Medellín

Asimismo, Morelos aprovechó el momento y le hizo una advertencia al técnico de Deportes Tolima para el partido de vuelta en Medellín. No cedió ante la insistencia, el jugador no dio detalles del cruce de palabras, pero advirtió y dijo que se van a ver en el Atanasio Girardot y que si es campeón con Nacional, ahí va a decir en público cuál fue la ofensa que le lanzó.

Finalizado el partido, Alfredo Morelos le respondió a David González, quien pidió disculpas por lo que dijo: “Me quiso pedir excusas, pero esas cosas conmigo no. Obviamente, uno como ser humano se equivoca también, pero decirle cosas a uno ofensivas y pues en un partido que es una final, pues… El fútbol que es una alegría que hay que disfrutarlo, pero pues, una ofensa de esas… “, dijo Alfredo en zona mixta.

Este sueño no es algo nuevo, pues Deportes Tolima quiere hacerlo otra vez, tal como pasó en el año 2018, que amargó la fiesta en Antioquia, con Alberto Gamero como director técnico, cuando un gol al último minuto forzó los penaltis y el bajón en la mentalidad verdolaga no se hizo esperar. El 1-1 mantiene intacto el sueño del club tolimense.

