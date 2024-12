La sanción que le caería a Atlético Nacional y lo preocupa para la final ante Tolima

Cuando Nacional decidió salir del campo, una lluvia de botellas y elementos empezó a caer sobre el túnel del Murillo Toro. Los futbolistas se escudaban con sus manos unos con otros. Algunos entraron en furia, entre ellos, el portero Luis Marquínez, quien no aguantó la serie de atropellos de los que fueron víctimas.

Deportes Tolima y Atlético Nacional disputaron la ida de la final de la Liga Betplay 2024-II. Un vibrante 1-1 fue el primer resultado de la llave que coronará al segundo campeón de este año. Lamentablemente, al final del encuentro hubo toda una serie de discusiones y agresiones de lado y lado. Un gesto grosero y obsceno de un jugador, no pasa por alto y se lleva las miradas.

