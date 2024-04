Millonarios tiene listo el once titular para enfrentar al Club Bolívar en el estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia.

Millonarios confirma el once titular para enfrentar a Bolívar en La Paz

“El partido, como decís, es fundamental para nosotros, para nosotros en lo que va del año creo que es el más importante, es el partido que nos permitiría, no asegurar la clasificación, pero sí dar un gran paso”, analizó Robatto.

En zona defensiva no hay sorpresas. Pues Juan Pablo Vargas estará con el juvenil Alex Moreno Paz. Jhoan Hernández y el venezolano Delvin Alfonzo serán los encargados por las bandas. Álvaro Montero va en la portería.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.