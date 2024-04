Millonarios confirma el once titular que jugará contra Palestino en Chile. Se destaca el regreso de Sander Navarro.

Millonarios confirma el once titular con el que jugará el partido por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. El técnico Alberto Gamero aleja las sorpresas y va con la titular en el juego en Chile, solo con una novedad en la zona de laterales. El compromiso es fundamental para el club ‘Embajador’, que está obligado a ganar en condición de visitante.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.