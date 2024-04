Millonarios lo intentó, pero no lo logró y reaccionó tarde. El tiempo se le acabó y el 3-3 nunca llegó. Bolívar, pasando angustias, pudo defender su casa y sacó tres puntos muy importantes ante el considerado rival directo del grupo E de la Copa Libertadores 2024. Francisco Da Costa, exAtlético Nacional, fue una de las figuras del partido en La Paz. Además del resultado, hay una novedad que no deja de preocupar en el equipo azul pensando en la próxima salida por el torneo continental.

