Radamel Falcao se fracturó uno de los dedos de la mano derecha y Millonarios no lo pensó dos veces para tomar una decisión sobre esta lesión.

Millonarios no lo pensó dos veces y tomó una decisión sobre la lesión de Falcao

Cuando parecía que el primer gol de Radamel Falcao García en el fútbol colombiano estaba cada vez más cerca, Millonarios recibió la noticia que el delantero sufrió una lesión en la mano derecha. ¡Y eso no fue todo! Ahora, se tomó una decisión radical sobre la recuperación de ‘El Tigre’ que termina siendo una mala noticia para el entrenador Alberto Gamero.

Si la idea de Gamero era sumar más entrenamientos y jornadas de trabajo para que el equipo empezara a encontrar un funcionamiento con Falcao García como delantero ‘9’ junto a dos extremos, esto, por ahora, tendrá que esperar debido a la recuperación del delantero de Millonarios.

‘Millos’ saltó a la cancha del estadio El Campín el viernes 2 de agosto con la presión de cortar la racha de derrotas consecutivas que había generado un ambiente de muchas dudas sobre la continuidad de Alberto Gamero como entrenador. El primer gol contra Deportes Tolima llegó rápido, pero Radamel Falcao solo pudo jugar 45 minutos en la victoria por uno a cero.

El defensor central Anderson Ángulo persiguió a Falcao hasta la mitad de la cancha y luego de ver como el delantero daba un pase para quitarse la marca, el jugador de Deportes Tolima empujó a ‘El Tigre’ cuando el balón ya no estaba en disputa. Sucedió lo inesperado.

Radamel Falcao en Millonarios vs. Tolima. (Foto: Vizzor Image)

“Millonarios FC informa que Radamel Falcao García, en el partido de este viernes contra Deportes Tolima, sufrió una fractura del segundo metacarpiano en su mano derecha. Luego de realizarse las radiografías de diagnóstico se procedió con inmovilización por lo cual no se requiere intervención quirúrgica. Su incapacidad se determinará según su evolución”, publicó el equipo ‘Embajador’ el 3 de agosto antes de tomar una nueva decisión al respecto.

La decisión que tomó Millonarios sobre la lesión de Falcao

Diego Rueda, periodista de Caracol Radio, informó en el programa ‘El VBar’ la decisión que tomó Millonarios sobre la lesión de Radamel Falcao: “No lo van a apresurar. Es decir, en el partido dentro de 19 días (vs. Águilas Doradas el 24 de agosto) que juega Millonarios no va a estar. Se calcula un mes (para la recuperación) de Falcao García“. ¿Cuándo volvería? Según esta información, ‘El Tigre’ regresaría para el encuentro contra Patriotas del primero de septiembre por la octava fecha de la Liga Colombiana II-2024.

Las ciudades en las que Millonarios jugaría al no tener disponible El Campín

El Mundial Femenino Sub-20 se empezará a jugar en Colombia desde el 31 de agosto, pero los estadios El Campín, Metropolitano de Techo, Pascual Guerrero (Cali) y Atanasio Girardot (Medellín), deben ser entregados antes a la FIFA. Por tal motivo, Diego Rueda informó que Millonarios estaría pensando jugar en Valledupar o en Ibagué el partido contra Patriotas en el que Falcao volvería de la lesión en la mano derecha.