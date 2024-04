Millonarios intentó al menos empatar, pero no lo logró, el tiempo se le acabó y el 3-3 nunca llegó. Bolívar de La Paz, pasando angustias, pudo defender su casa y sacó tres puntos muy importantes ante el considerado rival directo del grupo E de la Copa Libertadores 2024. Francisco Da Costa, exAtlético Nacional, fue una de las figuras del partido.

El segundo tiempo fue para Millonarios, era la oportunidad para que el visitante reaccionara luego del desastre y lo mal que fue la primera parte, pues se fue al camerino perdiendo 3-1 y con todas las alarmas activadas. La única ventaja que se tenía era que con 10 jugadores estaba Bolívar en el partido tras la expulsión de Yomar Rocha por patada a Daniel Ruiz.

Esta ventaja, Millonarios intentó hacerla efectiva, pero solamente le alcanzó para el 3-2 final. Victoria del local que pudo tomar ventaja tras la aplanadora que fue en el primer tiempo. Eso sí, el club boliviano sufrió bastante y la vio fea en varios tramos del partido. Leo Castro fue uno de los más incisivos y Santiago Giordana tuvo dos muy claras que se perdió de manera insólita. Los goles de Da Costa, José Sagredo y Bruno Sálvio fueron suficientes para el equipo que dirige Flavio Robatto.

De esta manera, el club ‘Embajador’ vuelve a Bogotá con tristeza y tendrá que ganar en El Campín los próximos juegos para luchar por el puesto en los octavos de final. Con el apoyo de su hinchada, podrá tener posibilidades ante las visitas que faltan: Bolívar de La Paz y Palestino.

En 10 minutos, Millonarios ya perdía 2-0

Apenas sonó el pitazo inicial del compromiso, Bolívar se volcó al ataque para acorralar a Millonarios en su propio terreno de juego. No lo dejó respirar. A los dos minutos, cobraron un tiro de esquina y aprovecharon la desconcentración del equipo azul. El balón se paseó por el área y José Sagredo solo tuvo que empujar la pelota en la línea de gol.

Ocho minutos después vino el segundo golpe de Bolívar a Millonarios. Cuando el reloj marcaba los 10′ de compromiso, Juan Pablo Vargas entregó mal un balón y Francisco da Costa interceptó la pelota, encaró a la defensa y con un par de gambetas, desacomodó la marca y sacó un fuerte remate al primer palo que Álvaro Montero no pudo detener. Golazo. 2-0 parcial.

3-1 y Bolívar se queda con 10 jugadores

A los 25 minutos de juego, con el marcador 2-0 a favor de Bolívar, el jugador Yomar Rocha vio la tarjeta roja directa luego de que el VAR advirtiera una dura agresión contra Daniel Ruiz. Desde ese momento, el equipo boliviano quedó con 10 hombres en el terreno de juego y ventaja para Millonarios. Pese a ello, al minuto 34′, encontraron el tercer gol de la tarde en La Paz y sufría el visitante.

Segundos después, Bolívar le aplicó la dosis a Millonarios en La Paz. Otro tiro de esquina fue la fórmula que encontraron los bolivianos para vulnerar la portería de Álvaro Montero. Aunque jugaron en corto, la segunda jugada fue colgar la pelota en el área y ahí vino la definición de cabeza de Bruno Sálvio. Así, los locales firmaron el tercer gol de la tarde.

Doblete de Leo Castro que no fue suficiente

Sin embargo, cuando solo faltaban segundos para que el árbitro pitara el final del primer tiempo, apareció una jugada milagrosa para que Millonarios descontara en el marcador. Luego de un buen pase de Daniel Ruiz a la espalda de la defensa de Bolívar, apareció Leonardo Castro para rematar de cabeza y vencer la portería custodiada por el veterano guardameta, Carlos Lampe. Al descanso se fueron con un marcador parcial de 3-1.

Al minuto 70, el árbitro tuvo que ir al VAR a revisar la mano de José Sagredo dentro del área. Había dudas porque el balón le pegó en la cadera antes, pero el brazo estaba totalmente abierta cuando intentó frenar una posibilidad de gol de Millonarios. Volumen aumentado y penalti.

Al cobro fue Leonardo Castro y ante el experimentado Carlos Lampe, el goleador de Millonarios tuvo que llenarse de toda la seguridad posible para asegurar el cobro. Leo quemó los cordones, lanzó la pelota al centro del arco y logró colocar el 3-2 final.