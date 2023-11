Todo listo para que Millonarios inicie la actividad en cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana II-2023. Todos los ojos se colocan en sus rivales en el Grupo B, tres aguerridos rivales históricos que al igual que en club ‘Embajador’ buscan la estrella de diciembre. Independiente Medellín es el ‘cabeza de serie’. Se suma América de Cali y Atlético Nacional. El equipo azul espera estar a la altura y así poder obtener el bicampeonato en las próximas semanas.

Y precisamente, ya las actividades comienzan y nada más y nada menos enfrentará a Atlético Nacional por la primera fecha del Grupo B en el Atanasio Girardot de Medellín. Alberto Gamero alista la formación titular y no deja a un lado la posibilidad de sumar tres puntos en condición de visitante ante uno de sus más eternos rivales. Asimismo, el presidente del club, Enrique Camacho, habló de varios temas de mucho interés en la hinchada, pero lo dicho sobre los torneos internacionales llama la atención.

En diálogo con LosMillonarios.net, Enrique Camacho se refirió a la competencia internacional, una de las grandes deudas de Millonarios en la historia. El dirigente dijo que ir, por ejemplo, ir al Maracaná de Río de Janeiro o jugar contra un club grande de Argentina, es una situación en la que no se está acostumbrado. El presidente del club está a la expectativa y espera el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

En su diálogo con LosMillonarios.net, Camacho también habló del estadio de Millonarios, de la nueva sede del equipo y de los refuerzos para la Copa Libertadores 2024. Parece que los objetivos a nivel de dirigencia en el equipo azul avanzan de gran manera mientras los resultados en la cancha se van dando con títulos. Por otra parte, el grupo de jugadores y cuerpo técnico se mantienen en las actividades en este remate de temporada en el fútbol colombiano.

Camacho sobre las competiciones internacionales de Millonarios

“No me da miedo enfrentarme a otros equipos, lo que pasa es que uno tiene menos experiencia que ellos, uno no se puede equivocar y lo que queremos es pasar a otra fase, podríamos ganar un título, pero no se requiere solo las ganas. Jugar en el Maracaná o ante equipos de ese nivel no se está acostumbrado”, dijo Camacho en LosMillonarios.net.

Estadio y nueva sede para Millonarios

“Con relación al estadio es un plan que hemos tratado de desarrollar en varias oportunidades, este no está permitido en ninguna parte de Bogotá, sería natural tenerlo como en otros países de Latinoamérica, económicamente sería viable tenerlo, pero ese tema está por ahora frenado, tenemos la disposición”, dijo Camacho sobre la construcción del estadio.

“En cuanto a la sede tenemos un sitio, estamos trabajando en el otorgamiento de los permisos, apenas lo tengamos, procederemos con la sede, es complejo, pero hemos avanzado bastante, para anunciarlo oficialmente es cuando tengamos los permisos”, dijo Camacho sobre los permisos para poder tener sede deportiva.

