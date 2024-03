Uf… A los hinchas de Millonarios por fin les llegó un suspiro de alivio. Tras no conocer la victoria durante siete partidos consecutivos en la Liga Colombiana I-2024, el equipo ‘Embajador’ ganó en un ambiente con una alta dosis de tensión por lo que supuestamente hubiera pasado si perdían el clásico contra Santa Fe.

Millonarios saltó a la cancha del estadio El Campín a disputar la edición número 315 del clásico de Bogotá con la presión de haber sacado solo dos de los últimos 21 puntos. La clasificación a los cuadrangulares cada vez estaba más cerca de recibir el sello de misión imposible y los dirigentes ya estarían pensando en tomar decisiones radicales.

¡Y lo dijo uno de los periodistas que mejor información maneja sobre el equipo ‘Embajador‘! En la previa al partido del 27 de marzo de 2024 contra Santa Fe, César Augusto Londoño publicó en X que “el clásico bogotano podría ocasionar barrida en Millonarios si pierde. La inconformidad ante los malos resultados provocaría la salida de varios jugadores, incluidos algunos recién renovados. La directiva ve muy cómodos a varios del plantel. Ni Gamero está asegurado”. ¿Boom?

A pesar de que se repitió la constante en la Liga Colombiana I-2024 de empezar perdiendo el partido, en esta ocasión fue por un golazo de penalti de Hugo Rodallega, Millonarios remontó y con goles de Daniel Cataño, Santiago Giordana y un autogol de Diego Hernández, no solo le ganó el clásico a Santa Fe. También impidieron que explotara la bomba mediática que instaló Londoño.

En medio de la crisis que estaba viviendo Millonarios, Enrique Camacho, el presidente del equipo, le dijo sobre los jugadores a la Revista Semana el 14 de marzo de 2024 que “posiblemente bajaron la guardia y se desanimaron. Hay que recuperar ese esfuerzo. No hay excusas, estamos jugando mal y tenemos que corregir”. Además, afirmó que “100 % apoyo a Gamero, no hay discusión”. ¿Habrá cambiado de parecer?

El presidente de Millos confirmó qué les dijo a los jugadores antes del triunfo vs. Santa Fe

Luego de la publicación de César Augusto Londoño sobre la posible barrida en Millonarios si perdían contra Santa Fe, a Enrique Camacho le preguntaron si antes del partido hubo una charla con los jugadores en tono de la popular apretada en el fútbol. “No, realmente en esto no se trata de regañar. Se trata de hacer que la gente reflexione que hemos cometido errores, que hemos jugado mal en algunas ocasiones y que cada uno de nosotros tiene que recuperarse. Pero lo que siempre les he dicho: ‘Ustedes han sido un equipo que ha quedado campeón en varias oportunidades, son casi que los mismos. ¿Cómo ahora vamos a estar perdiendo partidos seguidos? Tienen que recuperar ese espíritu guerrero que debe tener Millonarios, ese amor por la camiseta y sentirse que son los más grandes y así es que uno triunfa'”, respondió el presidente de Millos.

Mackalister Silva habló sobre la supuesta barrida que podía pasar en Millonarios

El capitán tampoco se salvó de la pregunta. En la conferencia de prensa posterior al triunfo de Millonarios contra Santa Fe en el clásico 315 a David Mackalister Silva le preguntaron por la información publicada por Londoño sobre una posible barrida en el equipo y dijo que “en persona no he tenido la oportunidad de hablar con ningún directivo. Los directivos sí se han acercado al campo de entrenamiento, pero siempre con la mejor disposición y siempre ratificando el respaldo en cabeza del profe (Gamero) y a todos los jugadores. Estos son cosas externas cuando en Millonarios no van las cosas bien, para nadie es un secreto todo lo que pasa cuando las cosas no van bien, pero hay que tener tranquilidad, hacernos fuertes dentro del grupo (…) De momento es darle importancia a la importante que en este momento es Fortaleza (el próximo partido el sábado 30 de marzo a las 8:30 P.M.)”.