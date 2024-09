En el segundo tiempo, Jaguares cerró mucho más los espacios, no le dio la oportunidad a la creatividad y cerró casi perfecto a Mackalister Silva, Daniel Ruiz y Jhon Córdoba. En los minutos finales, el más destacado fue Juan José Ramírez, quien sería lo único rescatable en una noche muy fría para la hinchada azul.

Sobre el minuto 35 se hizo el cambio en Millonarios tras quedar tendido en el piso y no poder continuar jugando. El personal médico ingresó a la cancha a atender inmediatamente al volante ofensivo. En su lugar, entró Mackalister Silva.

Por otra parte, no es un buen momento para Millonarios en cuanto a las lesiones, pues Daniel Cataño entra en el club de Radamel Falcao García y Jader Valencia, quien recientemente fue notificado de una molestia muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Se espera el reporte por Daniel Cataño.

El partido era válido por la fecha 11 de la Liga Colombiana II-2024 y era fundamental para el técnico Alberto Gamero sumar de a tres puntos y alejar los rumores de crisis en Millonarios. Se cree que ante Jaguares de Córdoba y el poder de su hinchada, el club ‘Embajador’ no tendría problema para salir adelante en el marcador, pero las cosas salieron mal.

Daniel Cataño activa las alarmas en Millonarios otra vez por una nueva lesión. Antes de finalizar el primer tiempo contra Jaguares de Córdoba, el volante tuvo que irse con fuertes dolores de por medio y la preocupación no es para menos en el técnico Alberto Gamero y la hinchada, pues el futbolista se considera alguien fundamental en el frente de ataque ‘Embajador’.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.