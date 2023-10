Millonarios enfrentó a Junior de Barranquilla en El Campín de Bogotá en partido válido por la fecha 17 de la Liga Colombiana II-2023. BOLAVIP COLOMBIA le presentó el Minuto a Minuto del juego y ahora le traemos el resumen de lo que sucedió en este compromiso, que dejó al azul ganador ante su gente tras un gol de Beckham David Castro.

El canterano azul abrió el marcador en El Campín de Bogotá en la primera parte. Un pase largo de Juan Carlos Pereira marcó una jugada del local que Beckham David Castro finalizó con linda definición para el 1-0 definitivo. Millonarios ganó ante su gente contra un visitante que parece sufrió por la altura.

En la segunda parte, el VAR le quitó un gol a Ramiro Brochero, era el segundo para Millonarios tras una jugada punzante que volvió a tomar mal parado a Junior. Además que hubo mala atajada de Jefersson Martínez, quien permitió el rebote para la anotación.

Al final del compromiso, Walmer Pacheco se tuvo que ir expulsado tras un golpe en la cara a Luis Paredes. La pelota ya estaba fuera y en el afán por marcar al rival, el VAR lo captó con la mano abierta y le quitaron la amarilla para mostrar la roja.

Beckham Castro, el mejor de Millonarios y golazo para el triunfo

Definitivamente, los canteranos de Millonarios siguen en constante crecimiento bajo la autoridad de Alberto Gamero. Uno de los más destacados este segundo semestre es Beckham David Castro, autor del gol ante Junior y figura del juego. Asimismo, jugadores como Luis Paredes y Ramiro Brochero tuvieron un gran remate de compromso, que desgastó mucho más al visitante.

Ante la baja de Daniel Ruiz, quien se concentra con la Selección Colombia Sub 23 para los Juegos Panamericanos, Beckham David Castro no tiene problema en colocarse la 10 y ser el socio de David Silva, a quien le basta tocar el balón para cambiar el ritmo del juego. Junior no fue el rival esperado y solamente le alcanzó para poder armar una buena zona defensiva y no permitir más goles.

De esta manera, Millonarios escala en la tabla de posiciones y suma 25 puntos, suficiente para entrar en una recta final del ‘Todos contra Todos’ con gran panorama para rematar e instalarse en la pelea por el título. Por su parte, Junior de Barranquilla se sigue complicando y se aleja de la clasificación al quedar con 21 unidades y en la undécima casilla.

FINAL | Millonarios vs. Junior de Barranquilla