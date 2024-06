Millonarios se reactivó por Radamel Falcao García quien terminó su contrato con el Rayo Vallecano en España. El ‘Tigre’ está por definir su futuro y el de su familia y Millonarios sería una de las opciones que contempla el ‘Tigre’, sin embargo, también hay más clubes interesados en contratar a quien es uno de los mejores jugadores de la historia de Colombia, incluso, para muchos, el número uno.

Millonarios y otras ofertas que ha recibido Falcao

Falcao estuvo este martes en Colombia en diferentes eventos y en el cierre de la jornada con ‘Fundación Falcao’, el ‘Tigre’ habló sobre su futuro en el fútbol, opciones reales de jugar en Millonarios y las otras ofertas.

“Hablamos desde el año pasado, vamos a ver, yo acabo de terminar temporada y he venido pensando sobre mi futuro, Millonarios es una posibilidad, no lo voy a negar, hemos tenido contactos, no puedo decir en este momento sí o no, son cosas que hay analizar y conversar. Me han contactado y me han llamado, pero las Ligas han terminado hace poco, no me he puesto en la tarea de hablar y ver cuáles son las otras opciones”

La noticia por parte de Millonarios que ilusiona a los hinchas con Falcao

Todo empezó este martes durante una rueda de prensa organizada por Nike Colombia en la que el ‘Tigre’ habló de la posibilidad de jugar en Millonarios:“todo el mundo sabe que Millonarios es el equipo de mi corazón desde la niñez. Estas cosas son más complejas y son temas que se están hablando con la familia, es importante la decisión de ellas (esposa e hijas). Con el doctor Serpa hemos tenido charlas desde hace mucho tiempo, así que seguramente se estará hablando muy pronto. Me imagino, vamos a ver. Depende también de las intenciones que tenga él”.

Sin embargo, horas después, Antonio Casale, citó unas palabras que le había dicho Gustavo Serpa en las que básicamente aseguró que no tenían como ilusionarse con su fichaje. En la mañana de este miércoles, César Augusto Londoño, periodista que está muy cerca a los directivos de Millonarios, reactivó nuevamente todo asegurando que en las próximas horas se volverán a reunir para definir el tema.

“Aunque la charla de Falcao en @Nike abrió una puerta a su deseo de venir a Millonarios, la realidad dice que es poco probable por el tema económico y fiscal. Ya @MillosFCoficial le hizo una oferta hace unos meses que no se pudo concretar. La opción para Colombia es muy complicada. Gustavo Serpa se reunirá en las próximas horas con Falcao para definir el tema”, dijo el periodista.

Por ahora habrá qué esperar qué depara el futuro de Radamel Falcao García, quien terminó su contrato con Rayo Vallecano dando prácticamente por terminada su carrera en el Viejo Continente.