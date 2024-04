Millonarios publicó de manera oficial la convocatoria para el partido vs. Bolívar de Copa Libertadores y Mackalister Silva fue el gran ausente.

Oficial: La convocatoria de Millonarios sin Mackalister para el partido vs. Bolívar de Libertadores

No por nada el técnico rival lo calificó como el partido más importante para ellos del Grupo E de la Copa Libertadores 2024. Millonarios viajó a Bolivia para enfrentar a Bolívar en la segunda fecha de la fase de grupos e hizo oficial la convocatoria sin David Mackalister Silva para el partido del próximo jueves 11 de abril.

Millonarios empezó con un buen resultado la Copa Libertadores al empatar jugando con diez jugadores contra un equipo de Flamengo que parte como favorito a ganar el título. Sin embargo, el resultado de los otros dos equipos del Grupo E sorprendió y empezó a apretar las cosas de entrada con una goleada inesperada.

Luego del empate uno a uno de los dirigidos por Alberto Gamero, el equipo ‘Embajador’ recibió la noticia que Bolívar le ganó cuatro goles a cero a Palestino en Chile y se puso como el líder del grupo. Tan importante es el partido del próximo jueves 11 de abril a las 5:00 P.M. que el entrenador del equipo boliviano sorprendió con sus declaraciones.

Flavio Robatto, quien fue asistente técnico de Millonarios del 2015 al 2016, es el entrenador de Bolívar y sostuvo sobre el partido contra ‘Millos’ que “conozco todos sus jugadores, algunos tuve la suerte de haberlos dirigido. Un gran equipo y uno muy difícil. Creo que será, si no me equivoco, el partido más importante. Si obtenemos los tres puntos, ya tendríamos un paso adentro (de los octavos de final)”. Se calienta la previa y David Silva no podrá estar presente por lesión.

Millonarios dio a conocer el sábado 6 de abril que “luego de realizarse los exámenes de diagnóstico y recibir los resultados correspondientes, el jugador y capitán David M. Silva presenta una lesión muscular del gastroleo derecho“. Según este reporte médico del club, la incapacidad del mediocampista “se determina según su evolución” y ya esta confirmado que se pierde el partido contra Bolívar de Copa Libertadores.

Millonarios decidió llegar primero a Santa Cruz de la Sierra y arribará sobre la 1:00 A.M. del martes 9 de abril. El equipo dirigido por Alberto Gamero hará en esta ciudad la preparación del encuentro y viajará a la altura de La Paz el miércoles en la noche para disputar el jueves el partido contra Bolívar con los siguientes 23 jugadores convocados:

Los cinco jugadores clave que Millonarios no tendrá contra Bolívar

No solo será la ausencia del capitán. Millonarios no contará por lesión con David Mackalister Silva, Andrés Llinás, Danovis Banguero y Jorge Arias, para el partido contra Bolívar. Además, Larry Vásquez es el otro jugador clave ausente al haber sido expulsado contra Flamengo. No se descarta un tercer volante en primer línea, Stiven Vega o Juan Carlos Pereira, para reemplazar a Macka o también se tiene la posibilidad de que Daniel Ruiz o Emerson Rivaldo ocupen su lugar.