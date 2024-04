¡Hinchas de Millonarios, alégrense! El épico documental ‘El Mejor Equipo del Mundo’, que narra la época dorada del club embajador entre 1949 y 1953, está disponible completamente gratis en RTVCPlay.

No importa si estás dentro o fuera de Colombia, revive la magia del ‘Ballet Azul’, con estrellas como Di Stéfano, Pedernera y Rossi, que conquistaron cuatro de cinco títulos de Primera A y se ganaron el apodo de ‘El Mejor Equipo del Mundo’.

Para los hinchas de Millonarios, este documental es más que una simple película. Es un homenaje a una época dorada, a un equipo que marcó la historia del fútbol colombiano y que dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores.

¿Dónde verlo?

Simplemente ingresa a RTVCPlay desde cualquier dispositivo y disfruta de este documental imperdible para cualquier hincha del fútbol. No pierdas la oportunidad de revivir la leyenda del ‘Ballet Azul’.

Sobre el documental

El documental, con una duración de 114 minutos, te transporta a una época dorada del fútbol colombiano. Basado en el libro de Mauricio Silva Guzmán, revive la historia de un equipo que deslumbró al mundo con su estilo único y su juego impecable.

La otra buena época

A pesar de que no sale en el documental, el Club Embajador tuvo una época de tetracampeonato, donde se llevó el título de la Primera A del fútbol colombiano cuatro veces consecutivas entre 1961 y 1964. Ya en esos momentos, el Ballet Azul no existía. Y aunque clasificó en cuatro ocasiones consecutivas a la Copa Libertadores de América, no pudo ganarla.