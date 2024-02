Millonarios no pasa por su mejor momento en el Fútbol Colombiano, no solo desde los resultados, que no se le han dado en los últimos partidos, sino que también por el departamento médico donde se encuentran varios jugadores. Uno de los jugadores más afectados fue Omar Bertel, quien sufrió una lesión del tendón de Aquiles.

El lateral izquierdo se lesionó solo en una jugada, entrando al área en pleno partido en El Campín ante Águilas Doradas. Desde el principio se sabía que era grave, luego se confirmó el tiempo y ahora se conoció cómo salió la operación del jugador que tendrá una incapacidad de 8 meses aproximadamente.

Reporte médico de Omar Bertel en Millonarios

Millonarios reportó que la operación no tuvo complicaciones y se realizó en la noche del 28 de febrero. Además, dio el tiempo de incapacidad y aprovechó para desearle éxitos en la recuperación y un pronto regreso a la cancha.

“Millonarios FC informa que el jugador Omar Bertel fue operado, en la noche del pasado 28 de febrero, de su lesión del tendón de Aquiles. El procedimiento se realizó sin complicaciones. La incapacidad del lateral se estima que será de 8 meses.

Omar Bertel sufrió una lesión durante los primeros minutos del partido contra Aguilas Doradas por la fecha 7 de la Liga 2024-1. Por esta razón fue sustituido en el compromiso.

¡Desde la familia azul, le deseamos muchos éxitos en su recuperación para poder verlo de nuevo en las canchas!”.

Cataño contó la verdad sobre su lesión

“Es un tema médico de hace muchos años, cuando me operaron de una hernia. Me pusieron una malla y seguramente en algún momento del torneo pasado se movió y estaba tocando el nervio. Es un tema complejo porque las resonancias y pruebas que hicimos no mostraban nada, pero producía dolor. Es tema complejo, la malla estaba comprimiendo un nervio y esa es la molestia. Se trató con especialistas en el tema y gracias a Dios hoy estamos mucho mejor”, dijo Daniel Cataño.