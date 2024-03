Polémico árbitro designado para Millonarios vs. Flamengo en Copa Libertadores

Millonarios tiene todo preparado para su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los ‘embajadores’, que vienen de ganar el clásico ante Independiente Santa Fe, buscarán iniciar con pie derecho la otra semana ante el conjunto brasilero, pero tienen un tema que los pone a pensar, la designación del árbitro.

El partido que se disputará el martes 2 de abril en el estadio El Campín desde las 5:00 p.m. contará con Darío Herrera como árbitro central y estará acompañado por Esequiel Brailovsky y Facundo Rodríguez, quienes serán sus asistentes de línea. El cuarto árbitro será Mario Fortunato, mientras que en el VAR estará el chileno Silvio Trucco y el AVAR será Nicolás Lamolina.

Vea también: El apretado calendario que tendrá Millonarios en Liga y Copa Libertadores

Polémico árbitro designado para Millonarios vs. Flamengo en Copa Libertadores

Lo que más llama la atención de la designación arbitral es el nombre de Darío Herrera, quien se ha visto envuelto en varias polémicas por su forma de actuar con los jugadores, algunos lo catalogan como “soberbia”.

Una de las acciones que más llamaron la atención y que se hizo viral en el continente se presentó en la fecha 26 de la Primera División de Argentina en 2023. El 24 de julio en el partido entre Banfield y Godoy Cruz, varios jugadores del cuadro mendocino realizaron varias denuncias en contra del juez asegurando que hubo burlas y faltas de respeto de su parte.

En un comunicado emitido por los jugadores, el juez les dijo varias frases polémicas como: “pedíla ahora que vas perdiendo”, “ahora no te voy a cobrar nada” y “no hables que tenés dos partidos en primera”. Además, de hacerlas “acompañadas de risas y soberbia”.

Uno de los jugadores aseguró que: “a mí me dijo que no hable, que tenía dos partidos en Primera. Tuvo comentarios soberbios que hacen calentar el partido, que son innecesarios, no es una manera de hablarle al jugador, aunque tenga 100 o dos partidos en Primera”, declaró.

Pero este no fue el único partido en el que sucedió algo similar. En el clásico Boca Juniors vs. River Plate también hubo polémica, pues mostró nueve amarillas y seis rojas. A este partido también se suman algunos de Copa Libertadores.