Radamel Falcao está en busca de un nuevo desafío en su carrera luego del final de su ciclo con Rayo Vallecano. El ciclo del ‘Tigre’ en Europa parece haber terminado y hay muchos rumores sobre su futuro. Ahora el delantero ha elegido entre River Plate y Millonarios, dos de los clubes de sus amores.

El ciclo de Falcao en Europa ha finalizado y crece la incertidumbre sobre el próximo destino del futbolista histórico de la Selección Colombia. En este contexto, han llegado a sonar equipos como Millonarios e incluso su vuelta a River Plate.

Ahora, en una entrevista con CNN, el propio Radamel Falcao respondió en cuál de estos equipos preferiría retirarse. La respuesta del ‘Tigre’ sorprendió a muchos, ya que dio a entender que preferiría jugar en el ‘Embajador’ para poner punto y final a su carrera.

La confesión de Radamel Falcao

El periodista Dito Lemos preguntó a Falcao por su club soñado para el retiro, poniendo sobre la mesa a Millonarios y a River Plate. “En Colombia nunca jugué, en Millonarios no tuve la oportunidad. Eso es algo que falta. Pero vamos a ver” dijo el goleador.

Es importante resaltar que el ‘Tigre’ es hincha confeso de Millonarios y que se formó en las divisiones inferiores de River Plate, siendo un club clave en su carrera. Se trataba de una pregunta comprometedora, pero Falcao no dudó en mojarse y responder.

¿Futuro con la Selección?

Con respecto a su futuro, el artacante no descartó su regreso a la Selección Colombia. “Yo creo que esta temporada no he tenido la oportunidad de volver, porque no he tenido la continuidad. Mientras siga estando activo y este en un nivel considerable para ser tenido en cuenta en la selección, yo creo que seguiré soñando con poder estar ahí. Mientras tanto, sé que el entrenador cuenta conmigo y al final, si tengo la oportunidad de tener continuidad, puedo ser tenido en cuenta“.

Independientemente de que su presencia para la Copa América es improbable, el goleador elogió el momento de los dirigidos por Néstor Lorenzo. “La mentalidad que está teniendo la selección es la adecuada, es de jugar para ganar. La gente de alguna manera lo exige y está bien porque debemos autoexigirnos, creo que el equipo tiene mucho talento, tiene capacidad, tiene un cuerpo técnico preparado y ojalá que eso se pueda demostrar ganando un título. No se si sea este, ojalá que sea este, el nivel de los jugadores nos puede estar acercando más al objetivo que es ganar“.