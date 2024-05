Millonarios, una vez más, se ve obligado a recurrir a la calculadora para saber cuántas chances tiene para conseguir una clasificación. Ahora el ‘Embajador’ lucha desde el fondo de la tabla del Grupo A en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I y aún tiene chances de clasificar a la gran final del campeonato.

No está siendo un buen momento para Millonarios. Luego de su eliminación matemática de competencias internacionales, el equipo de Alberto Gamero se aferra al campeonato local, donde tampoco ha tenido un puntaje óptimo. Por ende, necesita de otros resultados para no complicarse de más.

Luego de las primeras 3 jornadas de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I, Millonarios suma solo 3 puntos, producto de su victoria ante Deportes Tolima. Sin embargo, no logró sacar puntos de los encuentros ante Junior de Barranquilla ni Atlético Bucaramanga.

¿Qué resultados necesita Millonarios?

Para no complicarse más de la cuenta, Millonarios debe partir con la intención de ganar sus últimos 3 partidos, lo que los llevaría a sumar 12 puntos al final de los cuadrangulares. Además, necesita que Deportivo Pereira, puntero del grupo con 6 puntos, no se escape.

Millonarios (VizzorImage / Luis Ramirez / Staff)

Sin embargo, esto no es todo. Si bien necesitan que Pereira deje puntos en el camino, también es importante que Junior y Atlético Bucaramanga no queden con vida. Para los de Gamero es esencial que el ‘Tiburón’ no sume más de 4 puntos y que los auriverdes no sumen más que 6.

Por ende, los empates entre rivales directos puede ser la gran clave para que Millonarios pueda clasificar a la gran final de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. Esto dejaría todo abierto para el último partido en El Campín ante Junior, siempre y cuando los ‘Azules’ cumplan en los partidos previos ante Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira como visitantes.