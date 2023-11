Millonarios pasa por uno de sus mejores momentos en la historia reciente a nivel deportivo y administrativo. En cuanto a los resultados, viene sumando finales y títulos y en lo institucional una solidez financiera que no se veía desde hace varios años. Enrique Camacho, presidente de Millonarios, y resistido en el inicio de su cargo, habló con LosMillonarios.net en una entrevista que dejó de todo.

Camacho habló sobre el presente del equipo a nivel, el futuro cercano pensando en la Copa Libertadores del 2024, los refuerzos, el estadio, la sede, entre otros temas. Uno de los que más llamó la atención fue su futura propuesta en el que busca que los hinchas de Millonarios puedan consumir cerveza durante los partidos, así como se hace en otros escenarios deportivos del país.

El consumo de cerveza en el estadio El Campín

El presidente inició hablando sobre la relación que vienen construyendo de nuevo con el hincha de Millonarios en el que buscan mejorar la experiencia de los que asisten al estadio: “la hinchada es lo más importante que nosotros tenemos, estamos desarrollando nuestro programa interno ‘Hincha Embajador Dorado’, lo queremos mejorar y estamos trabajando eso. Con los patrocinadores también estamos trabajando para que los eventos sean más llamativos”.

Sobre la propuesta dijo: “también queremos trabajar con la administración pública para que nos permita hacer más cosas. Por ejemplo, en el estadio se debería poder consumir cerveza como en otros estadios, en Barranquilla cuando juega la Selección Colombia, Cúcuta, entre otros. En Bogotá hay la creencia que si el hincha toma cerveza se vuelve más agresivo, resulta que el hincha se toma la cerveza antes del partido, aquí hay que hacer más fácil el espectáculo del fútbol, esas actividades deberían hacer más facilidad”.

Copa Libertadores 2024 para Millonarios

Camacho aclaró el tema de refuerzos, incorporaciones y ventas en el equipo para el próximo año: “no pensamos vender jugadores, no estamos interesados, así lleguen ofertas, estamos interesados en que maduren más los jugadores y se sientan entusiasmados de jugar la Copa Libertadores, queremos que el equipo se mantenga, renovar a los que tenemos, así lo hemos hecho, es un esfuerzo económico. Obviamente, hay que tener refuerzos en posiciones clave que ya se han identificado”.

Sobre los posibles rivales a los que se pueda enfrentar en torneos internacionales dijo: “no me da miedo enfrentarme a otros equipos, lo que pasa es que uno tiene menos experiencia que ellos, uno no se puede equivocar y lo que queremos es pasar a otra fase, podríamos ganar un título, pero no se requiere solo las ganas. Jugar en el Maracaná o ante equipos de ese nivel no se está acostumbrado”.

Encuesta ¿Cómo les ha parecido el trabajo de los directivos de Millonarios? ¿Cómo les ha parecido el trabajo de los directivos de Millonarios? YA VOTARON 0 PERSONAS

Mackalister Silva y el rol en Millonarios

El presidente de Millonarios también habló sobre un jugador fundamental en el equipo, Mackalister Silva, máximo ídolo de la historia reciente del club: “es uno de los mejores jugadores de la historia de Millonarios, se forjó muy duro en otros equipos hasta llegar a Millonarios, de pronto lo hizo tarde, pero tiene un espíritu de alegría y liderazgo para mezclar a los veteranos con los jóvenes, los ayuda y los promueve, ojalá lo mantengamos por mucho tiempo, así no sea jugando, esperemos que esté vinculado”.