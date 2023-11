Millonarios clasificó este domingo a la final de la Copa Colombia en la que enfrentará a Atlético Nacional en una nueva final, recordemos que ya se enfrentaron en junio por la disputa de la primera estrella del año, el equipo de Alberto Gamero la ganó por penales. Ahora, solo queda esperar cómo se sortearán las localías.

El entrenador del cuadro capitalino, en rueda de prensa, dio un balance del compromiso, pero también entregó una respuesta que se hizo viral cuando una periodista le cuestionó la perdida de tiempo que hubo en el partido, el entrenador se molestó, pero con respeto le contestó con argumentos y silenció la sala de prensa.

La respuesta viral de Alberto Gamero a la prensa de Cúcuta

El partido entre Cúcuta Deportivo y Millonarios se tornó cortado en gran parte de los 90’ minutos, por lo que al final el juez decidió añadir diez minutos. La expulsión de Vega, los golpes recibidos por Daniel Ruiz en el gol del local, la de Juan Pablo Vargas, hicieron que se perdiera tiempo. Una de las periodistas cuestionó a Gamero y él no dudó en responderle.

“Lamentablemente, tengo que responderte esto a ti, Millonarios es uno de los equipos de los que más juega en el Fútbol Colombiano, el que más tiempo efectivo tiene en el país, por qué no preguntas lo que hizo Cúcuta allá (El Campín). Cecilia, se quemó tiempo, pero es la primera vez en el FPC que reponen diez minutos, está bien que se pueda jugar, pero jugamos 103 minutos, es suficiente. No es una pregunta para lo que hizo Millonarios, aquí, con todo respeto, repusieron lo que tenían que reponer, nosotros jugamos y eso no me preocupa, mis jugadores no fingen, necesito intensidad y juego, esto era una semifinal, para ir a la final”, expresó Gamero.

La expulsión de Vega y los desmanes al final del partido

Sobre la tarjeta roja que vio su jugador, el entrenador de Millonarios dijo: “Era un partido controlable hasta la expulsión de Vega. Después nos defendimos bien. No recuerdo una opción clara del Cúcuta en el segundo tiempo. Nos arrinconó con centros, pero opciones no tuvo”.

Al final del compromiso hubo varios roces, cruces de palabras y algunos hinchas ingresaron para agredir al equipo visitante, Alberto Gamero opinó: “Es lamentable lo que pasó después del partido, pero la afición tiene que quedarse con lo que pasó en el partido. Fue un partido intenso. Me gustó mucho”.

Sorteo de la final de la Copa Colombia

Se viene una final más entre dos de los equipos más grandes del Fútbol Colombiano, los más ganadores y los de mayor hinchada. Por un lado, Atlético Nacional que viene de eliminar al Deportivo Pereira en los penales, y Millonarios que superó en la llave al Cúcuta Deportivo en una serie de muchas emociones.

Los dos equipos se vuelven a enfrentar en la búsqueda de un nuevo título, pues este año ya se vieron las caras en junio donde el cuadro ‘embajador’ ganó la estrella 16 desde el punto penal. Por ahora no se conoce quién inicia de local o visitante, pero sí las fechas de los partidos, serán el 15 y 23 de este mes.

El sorteo para definir las localías se realizará como se hizo a lo largo del certamen y será este miércoles al término de la fecha 20, se podrá ver por las diferentes plataformas de Win Sports.